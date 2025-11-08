Pajor y Kika se suman a la causa del Barça ante el Deportivo en el Johan

Nuevo envite para el Barça Femenino en la Liga F. Después de una semana de lo más extraña tras cosechar el cuadro de Pere Romeu su primera derrota de la temporada. La Real consiguió desactivar las múltiples virtudes del cuadro azulgrana y hacer algo que casi nadie ha conseguido en los últimos años, dejarlo con el casillero goleador a cero (1-0). Concretamente, 166 partidos seguidos marcando llevaba el conjunto barcelonista.

La última vez que el FC Barcelona femenino se quedó sin ver puerta fue en el 0-0 ante el Atlético de Madrid de hace casi cinco años. Concretamente, el 25 de enero de 2020. Además, fue la primera derrota a domicilio de las catalanas en la competición doméstica desde el 21 mayo 2023, cuando cayeron ante el Madrid CFF en la capital de España por 2-1.

UN BORRÓN EN UN GRAN INICIO DE CURSO

Con ese ánimo de levantar el vuelo tras un tropiezo inesperado afronta el equipo de Romeu este partido en el Estadi Johan Cruyff (12:00, en directo por DAZN). La verdad que lo de San Sebastián fue un borrón en un curso que ha comenzado de forma espectacular con dos victorias aplastantes en Champions ante dos clubes de entidad como Bayern y Roma.

La mejor noticia para el entrenador del Barça Femenino para el partido de la Jornada 10 es la recuperación de Ewa Pajor y Kika Nazareth. Dos pilares del equipo que podrán entrar en la convocatoria ante el Deportivo. No se espera, lógicamente, que sean titulares por la falta de ritmo, pero sería ideal que tuvieran ya minutos pensando en el encuentro intersemanal de Champions ante el Leuven belga en el Johan Cruyff.

Pere Romeu con Claudia Pina en un partido / Dani Barbeito

De esta forma, Pere Romeu solo contará con dos bajas, Salma Paralluelo y Patri Guijarro. Tanto la aragonesa como la mallorquina estarán un buen tiempo fuera de combate. Posiblemente, pensando precisamente en el duelo europeo, introduzca rotaciones el entrenador catalán.

Romeu comentó en la previa que "esperamos un equipo que ya de por si hace un 5-4-1 con un bloque medio bastante bajo, que te concede algo de espacio a la espalda por momentos, que si le dejas tener la iniciativa quiere proponer, que prefiere llegar con asociaciones cortas antes que jugando directo desde el inicio. Y recordemos el año pasado ahí que nos fuimos 0-0 a la media parte en Riazor y teniendo pocas ocasiones".

ATACAR BLOQUES BAJOS

"Esperamos que todas estén disponibles, pero tanto Kika como Ewa están en buenas garantías para jugar. Ewa ha crecido mucho, ha ido todo muy rápido, y Kika ha hecho una buena semana de entrenamientos", añadió Romeu.

"Cuando atacamos bloques bajos y densos no nos podemos esconder con las bajas de Ewa o Salma. Nos hemos quedado sin esa capacidad tan clara de centro y remate que podríamos tener. Hemos jugado con perfil de jugadora más centrocampista, más pasadora. Y a veces cuando el equipo rival te permite acciones por fuera debemos ser más precisas para buscar espacios de remate", matizó el técnico.