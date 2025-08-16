Pajor estrena al Barça con la Copa Catalunya

El Barça inauguró el verano con un título que no disputaba desde la primera temporada de Graham Hansen como azulgrana, aquel año extraño marcado por la pandemia: la Copa Catalunya. Un triunfo trabajado en la final contra el Badalona Women, decidido con un gol de Pajor, que se convierte en el primer capítulo del preludio de una campaña exigente, en la que el reto será mantenerse en la cima y pelear por todos los trofeos a pesar de los obstáculos.

El escenario fue el Municipal de Peralada, en la jornada más abrasadora del verano, con 40 grados hasta que el sol cedió. Pere Romeu optó por un once que mezclaba veteranía y juventud en este debut de pretemporada. La experiencia de Torrejón, Mapi, Pajor, Graham, Gemma, Kika y Corrales —aunque las dos últimas aún se acercan más a la edad de las jóvenes— convivió con la frescura de Sydney, que actuó de pivote, Serrajordi y Ainoa en interiores, y Aïcha en el lateral.

Se notó que era el primer encuentro: costaba hilvanar, pero entre Mapi, siempre dirigiendo con voz firme, y Corrales, que buscaba con insistencia las rupturas de Pajor y Graham, el Barça trataba de imponer su plan. El Badalona, con más ritmo tras haberse medido días antes al Espanyol, plantaba batalla.

Aïcha se quedó con la miel en los labios

Las ocasiones más claras llegaron en botas de Aïcha, que dejó destellos de personalidad. Primero con un misil desde campo propio que obligó a Antonia Canales a estirarse para evitar el golazo. Después, con un disparo dentro del área que despejó la defensa, antes de que Pajor enganchara el rechace y se encontrara, otra vez, con la inspiración de la portera rival.

La reacción del Badalona no se hizo esperar. Gemma, providencial, evitó el 0-1 al tapar un mano a mano a Paula Sánchez y, poco después, al atajar un disparo lejano de Banini, que intentó sorprenderla al verla adelantada.

Al descanso, el marcador seguía intacto pese a los intentos de Kika, Corrales, Graham y Pajor. Faltaba precisión y un punto de osadía. La resistencia del Badalona duró hasta el minuto 55, ya con varias caras nuevas sobre el césped: Brugts, Rosalía, Caño, Szymczak y Escot, muy cerca de abrir la cuenta.

Pajor desencalló la final

El gol, sin embargo, fue para Pajor. La polaca cazó un balón fruto de la presión alta del Barça y la ayuda de Graham, que forzó un error en la salida rival. Definió con calma para firmar el único tanto de la final. La noruega rozó el segundo, pero la colegiada anuló la jugada al entender que el balón había salido por la línea de fondo. La sentencia pudo llegar, aunque también el empate: Szymczak apareció providencial para despejar un balón envenenado en el área culé.

Más allá del resultado, el estreno dejó señales esperanzadoras. El regreso de Kika tras su lesión, la conexión entre Sydney, Serrajordi y Ainoa en el medio, la complicidad creciente de Graham y Pajor en ataque, la valentía de Aïcha y la seguridad de Gemma. También la aportación de un filial que volvió a responder con nota. La primera piedra ya está puesta. En México, la próxima semana, más y mejor