Oriol Gimeno: De la Barça Academy al éxito en EE.UU.

El fútbol formativo catalán sigue traspasando fronteras y dejando huella en los rincones más competitivos del planeta. El último gran ejemplo de este éxito de exportación lleva el nombre de Oriol Gimeno.

Tras años ejerciendo como Director Ejecutivo de la 'Barça Academy Austin', este entrenador nacido en Sant Andreu decidió dar el salto a la exigente Liga Universitaria de los Estados Unidos (NAIA) para asumir las riendas del equipo femenino de la Huston-Tillotson University.

En su primera temporada como entrenador principal del equipo femenino, Gimeno ha obrado el milagro: ha rescatado a las 'Rams' de la zona baja, las ha proclamado campeonas de la División Oeste de la Conferencia Atlética HBCU, rozando el torneo nacional (NAIA), y la Liga lo ha condecorado oficialmente como el Entrenador del Año.

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¿Qué te lleva a dejar Sant Andreu para instalarte en Austin?

Necesitaba desconectar y me surgió la oportunidad de integrarme en una nueva Barça Academy que se iba a abrir en Austin. Fui para un año, para mejorar mi inglés, pero con la idea de volver. Entonces conocí a la que es mi mujer y un año se convirtió en dos, en tres... hasta nueve.

Y acabas siendo el director ejecutivo de esa Barça Academy...

ISL, la empresa que la gestionaba, me dio la confianza para liderar el proyecto a través de un visado de cinco años. Y fue una etapa increíble. Conocí a mucha gente y me sirvió para entender cómo funciona la formación deportiva en Estados Unidos. Cuando me casé ya obtuve la residencia y entonces decidí que era el momento de retomar mi carrera de entrenador.

Entonces recalas en la Huston-Tillotson University

Estando en la Barça Academy ya ejercía de asistente voluntario del equipo masculino. Tenía claro que quería entrar en el fútbol universitario, que en Estados Unidos tiene una estructura muy profesional. Luego pasé a ser asistente de Carlos Cervantes y el pasado més de mayo me quedé como entrenador principal.

Entiendo que tu libreto como entrenador se rige por lo que aquí llamamos 'ADN Barça'...

Efectivamente, sigo muchas de las líneas de entender el juego del Barça: ser ofensivo a través del balón y todo el resto de tics que diferencian al Barça del resto de equipos del Mundo. Y me fue muy bien, porque me valió para entrar con buen pie y poder transmitir a los niños lo que es el Barça. Te das cuenta de que hay una manera muy diferente de entender el deporte y que el Barça es diferente a todo.

"Aitana es la demostración de que el músculo más importante para jugar al fútbol es el cerebro"

¿Te costó mucho trasladar esa manera de entender el juego a tu actual equipo?

No, fue muy fácil porque el anterior entrenador tenía una idea similar y tuve que cambiar pocas cosas. Tengo unas jugdoras que están abiertas a cambiar lo que sea necesario y creyeron que era la mejor manera de llegar al éxito.

Y no se equivocaban, porque habéis firmado quizá la mejor campaña de la historia de esta universidad: Campeonas de Conferencia en la Conferencia Atlética HBCU y Premio al mejor entrenador para tí

Ganamos la Liga regular, que nunca se había conseguido, y estuvimos muy cerca de ir al campeonato Nacional (NAIA). Todo ha ido rodado.

Con esta irrupción habrás tenido muchas ofertas. ¿Me equivoco?

He tenido un par de ofertas, pero estoy muy contento donde estoy y seguiré un año más. En ningún momento he buscado nada, han sido estos dos clubs que han contactado conmigo.

El equipo femenino de Huston Tillotson University campeón de la División Oeste de la HBCUCA / Huston-Tillotson

¿En el futuro ves tu carrera en los parámetros actuales, en el fútbol femenino universitario o tienes un punto de mira más alto?

En estos momentos me siento cómodo y no tengo intención de cambiar, pero no sé dónde me llevará la vida. No me paro a hacer planes. No cierro la puerta a dar a la NCAA, a la NWSL o a cambiar al fútbol masculino... pero no pienso en ello. Ahora mismo estoy en una buena situación en el fútbol femenino universitario y solo me centro en esto.

¿Ves muy lejos un retorno a Europa?. Integrarte en la estructura del fútbol femenino del Barça, por ejemplo...

Sería un sueño. Evidentemente, me encantaría estar en el club que quiero, pero no creo que sea factible en estos momentos.

Hablando del Barça, ¿tienen impacto los éxitos del Barça femenino en Estados Unidos?

Por supuesto. En Estados Unidos se sigue mucho el fútbol femenino, especialmente al Barça, la Premier League y la Champions League.

"Tener a Messi lo cambia todo. A sus 37 años aún es mejor que todos los jugadores de la MSL"

El Barça se pasea en la Liga y también está dominando la Champions League. ¿Que papel haría en la Liga de Estados Unidos?

El Barça dominaría cláramente la Liga. Y no solo el Barça. Europa ha mejorado mucho. La Liga de Estados Unidos tiene una estructura muy profesional, pero ahora mismo, el talento está en Europa.

¿A qué futbolista pones de ejemplo a tus jugadoras?

A Aitana. En Estados Unidos el físico es muy importante y Aitana es el mejor ejemplo de que no tienes que ser la más alta, la mas grande o la que más fuerte chuta, que lo que marca la diferencia es la inteligencia. Aitana es la demostración de que el músculo más importante para jugar al fútbol es el cerebro. Lo ha ganado todo y es, indiscutiblemente, la mejor.

No podemos acabar una entrevista con un entrenador que ejerce en Estados Unidos sin preguntarle por Messi...

Tener a Messi lo cambia todo. Cambia la Liga, la estructura, el interés... los niños se apuntan al deporte, llevan su camiseta. Es una bomba y encima llega y lo gana todo. Con 37 años es mejor que cualquier jugador de la Liga.

¿Su impacto puede llegar al punto de que el soccer gane terreno a las grandes ligas como el beisbol, el hochey hielo, el fútbol americano o el bàsquet?

No. Estamos muy lejos de competir con estas Ligas. A diferencia de Europa, aquí el fútbol es la cuarta elección de los mejores atletas. Hay más interés mediático, pero estamos muy lejos de que el Soccer sea un deporte que domine en Estados Unidos.