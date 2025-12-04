Comunicado médico del Barça sobre Ona Batlle

El virus FIFA ha atacado al FC Barcelona femenino con mucha fuerza en este último parón internacional. La selección española logró levantar la UEFA Nations League por segunda vez consecutiva pero también ha terminado con una doble baja para el club culé.

Primero fue Aitana Bonmatí que se rompió el peroné y tuvo que pasar por quirófano, pero tras la vuelta a Barcelona ha caído otra futbolista. Ona Batlle volvió de la concentración con molestias en la pierna derecha y tras una pruebas que se le han realizado en la Ciutat Esportiva se ha confirmado la lesión que la alejará tres semanas de los terrenos de juego.

La lateral derecho del FC Barcelona sufre una lesión miofibrilar en el músculo del solio derecho y tras las pruebas se ha confirmado el tiempo de baja. Batlle jugó los 90 minutos de la ida de la final ante Alemania en Kaiserlauten y 88 en la vuelta en el Metropolitano.

De hecho, la jugadora culé ha jugado minutos en todos los partidos desde la última jornada de la fase de grupos de la pasada Eurocopa ante Italia. 23 encuentros seguidos para una fija de Sonia Bermúdez en la Selección y para Pere Romeu en el Barça.

Además de las dos jugadoras de la selección española, el Barça también vio como se lesionaba Kika Nazareth en el mismo periodo internacional. La portuguesa volverá a causar baja y no acaba de poder encontrar la regularidad necesaria por un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo producido durante el partido disputado con la Selección de Portugal el pasado viernes. Y estará tres semanas de baja como Ona Batlle.

El comunicado médico del FC Barcelona

"La jugadora del primer equipo Ona Batlle ha vuelto de la selección española con molestias en la pierna derecha. Las pruebas realizadas esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper han mostrado que sufre una lesión miofibrilar en el músculo solio derecho. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de tres semanas", han comunicado en sus redes sociales.