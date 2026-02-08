Ona Batlle llega a los cien con el Barça

Ona Batlle alcanzó los cien partidos con el FC Barcelona en Las Gaunas, en la victoria ante el DUX Logroño. La lateral de Vilassar de Mar fue titular y disputó algo más de una hora antes de ser sustituida, dosificando esfuerzos tras los tres clásicos exigentes que ha afrontado el equipo en las últimas semanas en los que tuvo un papel crucial.

El partido tuvo un componente emocional añadido. Antes del inicio, Ona sostuvo junto a Aïcha la camiseta de apoyo a Laia Aleixandri, su gran amiga, lesionada de gravedad y baja durante casi un año. Ya tras el encuentro celebró el centenario rodeada de sus compañeras y con una camiseta conmemorativa que le entregó Patri Guijarro.

Indiscutible para Pere Romeu y siempre brillante en el rendimiento, Ona ha sido una futbolista capital desde su regreso a Barcelona. Su impacto fue inmediato y decisivo, hasta convertirse en una pieza clave en la Champions conquistada en 2024 ante el Lyon, uno de los títulos que explican su peso dentro del equipo, o, sin ir más lejos, en la última Supercopa.

Porque alcanzar los cien partidos también conecta con su historia. Ona volvió al Barça en el verano de 2023, después de muchos años queriendo regresar al club de su vida, al que tuvo que renunciar en 2017 por falta de oportunidades en el primer equipo. Un camino de ida y vuelta que hoy la encuentra asentada en la élite, pero en un contexto de incertidumbre sobre su futuro, que apunta más a Inglaterra, con Arsenal y Chelsea encabezando la lucha para ficharla libre, como contó SPORT, y una decisión que todavía no está tomada