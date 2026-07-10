Ona Batlle ficha por el Arsenal: "Quiero ganar títulos y este es el lugar adecuado para conseguirlo"

Después de su adiós al Barça tras tres temporadas como azulgrana, Ona Batlle ya tiene nuevo hogar. La catalana ficha por el Arsenal y vuelve así a la liga inglesa, de donde se marchó del Manchester United para recalar en el vestuario culé. Ahora, Batlle regresa a Inglaterra y a una competición que ha dado un gran salto de calidad en los últimos años, donde se ha convertido en la mejor liga del mundo. No se ha hecho público la duración del contrato.

"Estoy muy contenta y emocionada por empezar", declaró Ona. "El Arsenal es uno de los clubes más importantes del mundo y estoy deseando sentir la alegría de jugar ante nuestra afición en el Emirates Stadium junto a tantos grandes jugadores. Quiero ganar títulos y creo que este es el lugar adecuado para conseguirlo", confesó en el acto donde formalizó su contrato con el equipo inglés.

Ona, que volvió al Barça hace tres temporadas, llegó libre del Manchester United. Cumplió su sueño: volver al club donde se había formado en categorías inferiores. Después de estar cuatro temporadas entre el juvenil y el filial azulgranas, se marchó al Madrid CFF, luego al Levante y, finalmente, al United. Volvió a casa en 2023 y ahora, tres años después, volverá a marcharse. Esta vez su destino será Londres, donde jugará para el Arsenal a partir de la siguiente temporada. La presentación oficial ha sido de las grandes por parte del equipo gunner.

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«La trayectoria de Ona, tanto a nivel de club como internacional, habla por sí sola: es una ganadora contrastada con ganas de sumar más trofeos. Estamos encantados de incorporar al Arsenal a una de las mejores defensas del mundo, y sé que nuestra afición la hará sentirse como en casa desde el primer momento», expresó la directora de fútbol femenino gunner, Clare Wheatley.

Fuente: El Periódico