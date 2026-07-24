El Olympique Lyonnais anunciará este viernes el fichaje de Salma Paralluelo

El futuro de Salma Paralluelo ya tiene destino. El Olympique Lyonnais Féminin hará oficial este viernes 25 de julio el fichaje de la internacional española. El conjunto francés publicó este jueves un enigmático mensaje en sus redes sociales anunciando que presentará a una nueva incorporación, una pista que prácticamente confirma la llegada de la exfutbolista del FC Barcelona.

La zaragozana afrontará así una nueva etapa en una de las grandes potencias del fútbol femenino europeo después de cerrar su ciclo en el Barça. El club azulgrana confirmó hace unas semanas su salida tras cuatro temporadas, después de que la atacante decidiera no renovar el contrato que expiraba el 30 de junio.

Salma llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Villarreal, cuando todavía compaginaba el fútbol con el atletismo. En sus cuatro campañas como azulgrana se consolidó como una de las futbolistas más determinantes del panorama internacional, destacando por su polivalencia, ya que actuó como extremo, delantera e incluso lateral. En ese periodo disputó 131 partidos, anotó 72 goles y levantó 15 títulos, entre ellos tres Champions League, cuatro Ligas, tres Copas de la Reina y cuatro Supercopas de España.

Entre sus actuaciones más recordadas sobresale la final de la Champions disputada en Oslo frente al propio Lyon. Aquella noche firmó un doblete y repartió una asistencia para liderar al Barça hacia el título continental. Curiosamente, esos fueron también sus últimos goles con la camiseta azulgrana antes de poner punto final a una etapa histórica.

Aunque durante las últimas semanas varios gigantes europeos, como Arsenal, PSG o London City Lionesses, mostraron interés en hacerse con sus servicios, finalmente será el Olympique Lyonnais quien se lleve a una de las grandes estrellas del mercado. Salvo sorpresa de última hora, el anuncio oficial llegará este viernes y el conjunto francés sumará un refuerzo de primer nivel con el objetivo de volver a reinar en Europa.