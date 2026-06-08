Oficial: Txell Font deja el Barça tras diez años en el club

El FC Barcelona Femení ha hecho oficial este lunes que la portera Txell Font (Meritxell Font) no continuará en el club. La jugadora del filial finaliza su contrato el próximo 30 de junio y no ha llegado a un acuerdo para su renovación, por lo que pondrá fin a una etapa de diez años en la entidad blaugrana.

Txell Font, nacida el 10 de diciembre de 2004 en Tagamanent, llegó al Barça en 2016. Formó parte del primer grupo de jugadoras residentes en La Masia en 2021 y ha sido una pieza clave en el filial (Barça B), donde ha destacado por su solvencia bajo palos y su buen manejo con los pies.

Durante esta temporada 2025-2026, Font ha entrenado habitualmente con el primer equipo y tuvo su gran momento el pasado 31 de mayo: debutó con las azulgranas en el último partido de Liga frente al Madrid CFF (0-4). Con apenas 21 años, suma ya experiencia en la élite y ha sido internacional en categorías inferiores de la selección española. Su salida se enmarca en un contexto de competencia feroz en la portería culé, donde convive con nombres consolidados y su propia hermana, Gemma Font.

La decisión de no renovar responde al deseo de la jugadora de buscar minutos de forma regular en un equipo de Primera División.

El destino: FC Badalona Women

Según ha podido saber SPORT, Txell Font tiene muy avanzada su incorporación al FC Badalona Women, equipo de Liga F que se ha consolidado como uno de los proyectos más interesantes del fútbol femenino español tras la inversión de Mercury13. El club badalonés, con un modelo ambicioso y cercano geográficamente a su localidad natal, le ofrecería la titularidad y minutos de alto nivel que necesita para seguir creciendo.

Badalona se convierte así en el destino lógico para una portera que busca continuidad. El equipo, que ha realizado un buen papel en la temporada y apuesta fuerte por talento local, ve en Font una incorporación de garantías: joven, formada en la mejor cantera del mundo y con hambre de protagonismo.