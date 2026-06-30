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FC BARCELONA (F)

Oficial: Salma Paralluelo se va del Barça

El club azulgrana lo ha confirmado a través de sus redes sociales

La jugadora del Barcelona F Salma Paralluelo celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta

La jugadora del Barcelona F Salma Paralluelo celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta / Archivo

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Mario Roldán

Mario Roldán

Salma Paralluelo se va del FC Barcelona después de cuatro temporadas. El club azulgrana lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales, en las que ha agradecido "su compromiso, su dedicación y su contribución durante estas cuatro temporada vistiendo la camiseta azulgrana". La aragonesa, que finalizaba contrato, ha optado por no renovar su vinculación con el conjunto dirigido por Pere Romeu.

Salma aterrizó en 2022 procedente del Villarreal a los 18 años. En su etapa en el Barça, la polivalente jugadora de 22 años, que ha jugado de extremo, delantera y lateral, ha conquistado 15 títulos: tres Champions, cuatro Ligas, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas y una Copa Catalunya. Durante estos cuatro años, ha disputado 131 partidos, en los que ha marcado 72 goles.

Especialmente recordados serán sus dos dianas y asistencia en la final de Oslo contra el OL Lyonnes, en la que el Barça alzó su cuarta Champions League. Esos dos tantos fueron sus últimos goles con la camiseta azulgrana antes de emprender una nueva aventura fuera de España.

Salma tiene varias ofertas sobre la mesa. En Inglaterra, Arsenal y London City Lionesses, donde jugará Alexia Putellas el próximo año, luchan por su fichaje, mientras que en Francia compiten por la zaragozana los dos grandes, el PSG y el OL. El Chelsea, que también estaba interesado en su incorporación, se retiró de la puja porque no podía pagar las pretensiones económicas de la futbolista, que rondarían el millón de euros por temporada, según 'The Athletic'.

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La salida confirmada de Salma Paralluelo se suma a las bajas de Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León. Al conjunto de Pere Romeu le espera un verano muy movido para reemplazar a cuatro futbolistas que han sido cruciales en los éxitos recientes del FC Barcelona.

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