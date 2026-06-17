Oficial: Pere Romeu renueva hasta 2028

Ya es oficial. Pere Romeu seguirá al frente del primer equipo femenino del FC Barcelona por dos temporadas más, es decir, hasta el 30 de junio de 2028. El club azulgrana lo anunció oficialmente la tarde este miércoles. El diario SPORT, en una información de nuestra compañera Maria Tikas, lo adelantó hace seis días, el pasado 11 de junio.

La entidad azulgrana también comunicó que el acto oficial de la firma tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente, Joan Laporta, y posteriormente, el entrenador atenderá a los medios de comunicación.

La continuidad de Pere Romeu era una prioridad para la entidad azulgrana y las conversaciones llevaban meses en marcha. Desde el primer momento existió voluntad por ambas partes de seguir vinculadas y nunca hubo dudas sobre el desenlace de unas negociaciones que han terminado llegando a buen puerto una vez resueltos los últimos detalles.

Xavi Puig abraza a Pere Romeu tras conquistar la Champions en Oslo / Dani Barbeito

Resultados, gestión del grupo y promoción de las jóvenes

Los resultados de Pere Romeu al frente de la nave azulgrana son indiscutibles. para a las marchas que tuvo que afrontar en el equipo, logró esta temporada el segundo poker de títulos de la historia del femenino, además de acertar con la gestión del grupo y la promoción a futbolistas jóvenes que han encajado perfectamente en el engranaje.

La próxima temporada, Pere Romeu tendrá que volver a afrontar retos importantes como el de cubrir la marcha de Alexia Putellas. Aunque la Reina es insustituible, futbolistas como Clara Serrajordi han dado ya esta pasada campaña un paso adelante, demostrando que no son solo de futuro, sino también de presente.

Clara Serrajordi "Ha sido un año de ensueño" / Maria Tikas

Pere Romeu accedió al cargo de primer entrenador del FC Barcelona en julio de 2024 después de tres temporadas como asistente de Jonatan Giráldez. En su primera campaña al frente del primer equipo blaugrana, el técnico barcelonés, de 32 años de edad, consiguió el triplete doméstico, Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España, y solo se quedó a las puertas de la gloria en la UEFA Women’s Champions League tras caer ante el Arsenal en Lisboa.

Su segunda temporada, sí ha sido redonda con los cuatro títulos en liza. Precisamente, la Liga de Campeones la logró frente al OL Lyonnes de Jonatan Giráldez, tras un partidazo de las azulgranas en Oslo. Se impusieron las de Pere Romeu por un contundente 4-0 para la cuarta de la historia.