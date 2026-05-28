Oficial: Ona Batlle se va del Barça

Siguen las despedidas en Can Barça. Tras el emotivo adiós de Alexia en el Spotify Camp Nou y la noche de emociones vivida en el Johan Cruyff ante la Real Sociedad, el FC Barcelona anunció este miércoles de manera oficial la salida de otra jugadora histórica, la defensa Ona Batlle.

El club confirmó a través de sus medios lo que "era un secreto a voces", la marcha de la lateral a final de temporada. Ona aprovechó el último partido de la Liga F en el Johan Cruyff para despedirse de la afición culé. Después del duelo ante la Real Sociedad Femenino, pondrá punto y final a su segunda etapa como azulgrana, la primera en el primer equipo tras haberse formado en La Masia.

Ona Batlle tras la semifinal de la Supercopa / FCB

Batlle cierra tres temporadas en las que lo ha ganado todo. La futbolista del Maresme regresó al Barça en 2023 procedente del Manchester United Women y desde entonces se convirtió en una pieza fija. Primero con Jonathan Giráldez y después con Pere Romeu, mantuvo un papel importante dentro de uno de los mejores Barça de la historia.

Regular, intensa y con proyección ofensiva, Ona ha sido clave por su capacidad para recorrer la banda, dar profundidad en ataque y sostener el nivel defensivo de un equipo acostumbrado a dominar desde todas las líneas. Su rendimiento constante le permitió consolidarse en un vestuario lleno de talento y exigencia.

La lateral se marcha con un palmarés espectacular. En estas tres campañas ha conquistado 12 títulos como culé, entre ellos dos Champions League, tres Ligas, tres Copas de la Reina, tres Supercopas de España y una Copa Catalunya. Un recorrido breve en el tiempo, pero enorme en impacto, que la sitúa como una de las protagonistas de una etapa dorada para el fútbol femenino azulgrana.

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A falta de un último partido para cerrar la temporada, Ona Batlle acumula 114 participaciones y 14 goles con la camiseta del FC Barcelona. Números que reflejan su peso en el equipo y la importancia de una jugadora que volvió a casa para ganar, competir y dejar huella. Su despedida se suma a una semana especialmente emotiva para el barcelonismo.