Oficial: El Olympique de Lyon ficha a Salma Paralluelo

Era un secreto a voces y ya es oficial. El Olympique Lyonnes ha anunciado este sábado el fichaje de Salma Paralluelo. Después de acabar contrato y desvincularse del FC Barcelona, la futbolista aragonesa firma con el club francés hasta el 30 de junio de 2030, esto es, para las próximas cuatro temporadas. La atacante de 22 años iniciará su primera etapa lejos del fútbol español tras formarse en el Zaragoza, irrumpir al máximo nivel con el Villarreal y brillar en el conjunto blaugrana.

"Solicitada por los clubes más importantes de Europa, Salma ha decidido unirse al proyecto del Lyon para empezar un nuevo capítulo en su carrera y continuar su desarrollo al máximo nivel. El OL Lyonnes está encantado con este nuevo fichaje, que se suma a los de Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd, y refuerza aún más la plantilla de Jonatan Giráldez para reafirmar la máxima ambición del club para las próximas temporadas", ha celebrado la entidad francesa en el anuncio de la incorporación de Salma.

"El deporte. Pasión. Emociones. Ese escalofrío que recorre el cuerpo, hace vibrar a los estadios y pone a la afición en pie. Superar obstáculos. Afrontar cada desafío. El estadio. La pista. El campo. Dar lo mejor. Ser la mejor. Competir. Ganar. Superarme. Está en mi ADN porque así piensan las ganadoras. Es la mentalidad de una Lyonne. En medio de las expectaciones y los rumores, seguí mi corazón. Lyon. La Ville des Lumiéres. Blaugrana. Rouge et Bleu. Los desafíos cambian, pero algo permanece: la ambición de unirme a quienes hacen historia. Llevar este escudo es una elección; honrarlo, mi responsabilidad. Lo tengo claro. Je suis une Lyonne. Allez les Lyonnes!", ha declarado Paralluelo en un vídeo a través de las redes sociales.

La exfutbolista del Barça y el resto de fichajes serán las caras nuevas en el inicio de la pretemporada del Lyon, previsto para este lunes 27 de julio, y serán presentadas ante los aficionados y medios de comunicación el viernes 31 de julio.

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Salma llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Villarreal, cuando todavía compaginaba el fútbol con el atletismo. En sus cuatro campañas como blaugrana se consolidó como una de las futbolistas más determinantes del panorama internacional. En ese periodo disputó 131 partidos, anotó 72 goles y levantó 15 títulos: tres Champions, cuatro Ligas, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas y una Copa Catalunya.