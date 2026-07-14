Oficial: Natalia Escot, la perla del Barça, ficha por el Espanyol

Ya es oficial. Natalia Escot seguirá su carrera en la Liga F con la camiseta del Espanyol. El conjunto blanquiazul anunció este martes el fichaje de la delantera catalana, que llega libre procedente del Barça B y firma contrato hasta junio de 2028, convirtiéndose en uno de los refuerzos de futuro del nuevo proyecto perico.

Tal y como adelantó SPORT hace unos días, la futbolista de Terrassa había decidido poner fin a su etapa en el Barça después de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato. Ahora, el Espanyol confirma su incorporación con un contrato de tres temporadas y la apuesta por una de las delanteras con mayor proyección del fútbol español.

Escot aterriza en la Ciudad Deportiva Dani Jarque después de completar una campaña sobresaliente con el filial blaugrana. La atacante terminó como máxima goleadora de la Primera Federación, la segunda categoría del fútbol femenino español, gracias a sus 16 goles en 25 partidos, unos registros que la consolidaron como una de las grandes revelaciones de la temporada.

Su crecimiento también tuvo premio dentro de la estructura del Barça. Durante el curso entrenó en varias ocasiones con el primer equipo de Pere Romeu e incluso entró en diferentes convocatorias, aunque finalmente no llegó a debutar oficialmente con la camiseta del conjunto blaugrana.

El Espanyol considera que Escot reúne todas las condiciones para liderar el relevo generacional del ataque. Formada inicialmente en La21 y posteriormente en el FC Badalona Women antes de incorporarse al Barça, la delantera destaca por su olfato goleador, su movilidad en los últimos metros y su capacidad para atacar los espacios.

Además, llega reforzada después de proclamarse campeona de Europa sub-19 con la selección española el pasado viernes, un éxito que confirma el excelente momento que atraviesa tanto a nivel individual como colectivo.

La propia futbolista mostró su satisfacción tras hacerse oficial el acuerdo. "Todo este tiempo he estado trabajando para poder dar el salto a la Liga F y es un club que desde un primer momento me ha dado la confianza. Lo tuve muy claro", aseguró en los medios oficiales del Espanyol.

La dirección deportiva considera que Escot puede convertirse en una pieza importante a medio y largo plazo y ha querido asegurar su continuidad con un contrato hasta 2028. Para la delantera catalana, el movimiento supone la oportunidad que buscaba para dar el salto definitivo a la élite. A sus 19 años, afrontará su primera experiencia en la Liga F con el objetivo de confirmar todo el potencial que ha demostrado en las categorías inferiores y consolidarse en la máxima categoría del fútbol español.