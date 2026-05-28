Oficial: Mapi León dice adiós al Barça

Mapi León deja el club tras finalizar la presente temporada, después de nueve años defendiendo la camiseta blaugrana. La central aragonesa ha comunicado al club que no acepta la propuesta de renovación que le presentó la entidad y pondrá punto final a una etapa histórica.

Llegada en 2017 procedente del Atlético de Madrid como el primer traspaso pagado de la historia del fútbol femenino español, Mapi se ha consolidado como una de las mejores centrales del mundo y como una líder indiscutible tanto dentro como fuera del campo. Con el Barça ha conquistado 23 títulos, entre ellos varias Ligas, Copas de la Reina y Champions League.

Comunicado de Mapi

El club ha compartido un emotivo vídeo de despedida en sus redes sociales en el que la propia Mapi se dirige a la afición:

"Estimados culés, ha llegado el momento de cerrar la etapa más bonita de mi vida. Y sobre todo, ha llegado el momento de daros las gracias, porque después de nueve años me acomiado del club de mi vida, de mi corazón, de mi gente.

Llegué a Barcelona con 22 años, con muchos sueños y una ilusión enorme por triunfar con esta camiseta. Y con el tiempo, muchos de esos sueños se han hecho realidad. Me habéis visto crecer, triunfar, fallar y mejorar como futbolista y como persona.

Hemos vivido juntos más de 300 partidos y, al echar la vista atrás, me doy cuenta de todo lo que hemos conseguido. Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñan jugar este deporte. Y eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto.

Solo me queda daros las gracias. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero sobre todo, nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos.

Gracias, gracias y mil gracias, afición. También quiero agradecer a mi familia por estar siempre a mi lado. Sin vuestro apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Gracias, compañeras. Ha sido un privilegio compartir con vosotras este camino tan bonito. Tampoco quiero olvidarme del staff ni de todas esas personas que muchas veces no se ven y que sin duda forman parte de esta gran familia.

Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y, aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia. El Barça siempre ha sido mi casa durante nueve años y siempre lo será. Os quiero y siempre os querré, culés. Visca el Barça. Siempre."

Según múltiples fuentes, Mapi León tiene muy avanzada su incorporación al London City Lionesses de la Women’s Super League inglesa, donde llegaría con una oferta económica importante. Su salida, junto a otras como la de Ona Batlle y Alexia, marca el final de una generación dorada del Barça Femení.