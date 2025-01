Oficial: Keira Walsh, traspasada al Chelsea

Keira Walsh ya es, oficialmente, jugadora del Chelsea. La centrocampista inglesa se marcha del Barça en el último día de mercado previo pago de 550.000 euros, tal como informó SPORT.

Como ya fue contando también este medio, Walsh había pedido salir en los dos últimos veranos porque, por motivos personales, quería volver a su país y estar cerca de los suyos. Y el Barça ya rechazó un traspaso millonario al Arsenal (de 1,1 millones más bonus) el pasado 14 de septiembre. Pere Romeu la consideraba una futbolista imprescindible y no se había incorporado a nadie en su posición.

Pero Walsh ha ido perdiendo protagonismo esta temporada, porque mentalmente no estaba bien y eso repercutía en su rendimiento, y finalmente el Barça ha acabado aceptando la última oferta del Chelsea, después de rechazar una primera, hace unos días, que no llegaba al medio millón, y a pesar de que su traspaso no generaba consenso entre todas las partes.

El jueves por la mañana obtuvo el permiso del club para ausentarse del entrenamiento y poder viajar a Londres para resolver su futuro, pasar las pertinentes pruebas médicas y firmar su nuevo contrato en el último día de mercado en Inglaterra, aunque el anuncio oficial ha sido finalmente hoy.