Oficial: Jana Fernàndez, traspasada al London City Lionesses

Jana Fernàndez ya es, oficialmente, jugadora del London City Lionesses de la Women's Super League, como informó SPORT. La canterana se despidió del club de su vida tras once temporadas y convertida en un ejemplo para las niñas de la Masia que sueñan con llegar al primer equipo del FC Barcelona.

"Realmente no sé ni cómo empezar este escrito. Es dificil para mí despedirse de la que ha sido mi casa y donde he crecido como jugadora pero, sobre todo, como persona. Han pasado 11 años desde que llegué al Barça, con la mochila llena de ilusión y los ojos brillantes de una niña pequeña que soñaba jugar en el club que llevaba en el corazón desde muy pequeña. Once años que han sido mucho más que fútbol. En cada entrenamiento y en cada partido he defendido con toda la ilusión del mundo este escudo y los valores que transmite. Un escudo que me ha ayudado a hacer realidad todos los sueños de aquella niña pequeña", escribió Jana en sus redes sociales, en una publicación acompañada de fotografías de sus mejores momentos como culer.

"En este club he vivido los momentos más bonitos, pero, a la vez, también los más duros de mi carrera deportiva. Hemos celebrado títulos, hemos llorado derrotas, hemos superado obstáculos y nos hemos levantado juntas siempre de la mano de una afición que nunca ha fallado", continuó. "Ahora, las circunstancias cambiantes del mundo del fútbol me llevan a emprender un nuevo camino, llena de ilusión y motivación. Pero el Barça siempre será mi casa".

Jana Fernández deja el Barça después de haber ganado seis Ligas, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres Champions y pone rumbo a un London City Lionesses -donde ya ha conocido a sus nuevas compañeras- recién ascendido a la primera división inglesa y que aspira a competir desde ya contra los más grandes de la Women's Super League