Oficial: El Barça renueva a Graham Hansen hasta 2028

El FC Barcelona Femení ha hecho oficial la renovación de Caroline Graham Hansen hasta el 30 de junio de 2028. Bajo el lema "La historia continúa escribiéndose", el club anunció este miércoles la ampliación del contrato de una de las futbolistas más importantes de su historia reciente, asegurando la continuidad de una pieza clave del proyecto blaugrana durante dos temporadas más.

Aunque todavía queda pendiente la firma protocolaria en las oficinas del club, un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta y del directivo responsable de la sección femenina, Xavier Puig, el acuerdo entre ambas partes estaba cerrado desde hace tiempo. La renovación de la internacional noruega era una prioridad para el Barça y nunca estuvo realmente en duda.

Un acuerdo que llevaba meses encarrilado

La continuidad de Graham Hansen se había convertido en uno de los asuntos más esperados por la afición blaugrana, pero las negociaciones transcurrieron con total normalidad. Tanto la futbolista como el club compartían el deseo de seguir vinculados y las conversaciones avanzaron sin sobresaltos.

De hecho, la propia atacante reconoció recientemente que el acuerdo estaba prácticamente sellado desde hacía meses y que la demora en el anuncio respondía únicamente a cuestiones administrativas. La noruega incluso bromeó sobre las diferencias entre la forma de trabajar en España y Alemania, asegurando que había aprendido a tomarse los tiempos con más calma.

Una de las grandes referentes de la era dorada

Desde su llegada al Barça en 2019, Graham Hansen se ha consolidado como una de las mejores futbolistas del mundo y una de las grandes protagonistas de la etapa más exitosa de la historia del equipo. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y marcar diferencias en los partidos decisivos la ha convertido en una referencia absoluta del fútbol femenino europeo.

Caroline Graham Hansen renueva su contrato con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La atacante noruega, que heredó el dorsal 10 blaugrana, ha sido fundamental en la conquista de numerosos títulos y en la consolidación del Barça como una potencia mundial. En sus seis temporadas en el club ha levantado 23 trofeos, entre ellos cuatro Champions League, siete Ligas F, seis Copas de la Reina y seis Supercopas de España.

Además, volvió a firmar una campaña sobresaliente el pasado curso, con 15 goles y 15 asistencias entre todas las competiciones, manteniéndose como una de las futbolistas más determinantes de la plantilla.

Con esta renovación hasta 2028, el Barça garantiza la continuidad de una de sus grandes estrellas y refuerza la base de un proyecto que seguirá aspirando a dominar el fútbol europeo en los próximos años.