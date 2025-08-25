Oficial: Dragoni, cedida a la Roma por otra temporada

Giulia Dragoni volverá a jugar cedida en la Roma, tal como adelantó SPORT. La joven centrocampista italiana, ya recuperada de la lesión de tobillo sufrida a mediados de abril, tiene ya definido oficialmente su futuro inmediato: continuará una temporada más en el conjunto giallorosso.

La futbolista de 18 años, que aterrizó en la Masia con apenas 16, repetirá cesión en la Serie A después de que Barça y Roma alcanzaran un acuerdo que beneficia a todas las partes. Una decisión que encaja en la planificación azulgrana: la de que Dragoni siga acumulando minutos de calidad en la élite antes de dar el salto definitivo al primer equipo.

Hace un año, tras temporada y media entre el Barça B y la dinámica del primer equipo, tanto el club como la jugadora y su entorno entendieron que lo mejor para su desarrollo era salir cedida. Ya entonces afrontaba este movimiento avalada por su impacto en el Mundial de 2023, donde fue una de las grandes revelaciones pese a la temprana eliminación de Italia en la fase de grupos.

Renovada hasta el 30 de junio de 2027, Dragoni se marchó a la Roma y se convirtió rápidamente en una pieza importante para Alessandro Spugna. Antes de la lesión acumuló 32 partidos, con un balance de 6 goles (3 en Champions, 2 en Coppa y 1 en Serie A) y una asistencia. Su protagonismo disminuyó algo a partir de enero, pero dejó patente su capacidad para marcar diferencias.

OK médico en Barcelona

Desde que Markel Zubizarreta y Jordi Ventura la ficharon del Inter en enero de 2023, el Barça la considera una apuesta estratégica de futuro. En el club la ven como una futbolista con un enorme potencial y confían en que esta segunda cesión le permita seguir creciendo antes de regresar definitivamente a la disciplina azulgrana.

Dragoni, que fue operada en Barcelona y ha completado la recuperación con el equipo médico de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ya tiene el visto bueno para que la cesión sea efectiva. La propia jugadora tiene claro su plan: otro ‘Erasmus’ en su tierra para regresar al Barça más hecha y quedarse. Porque su objetivo es claro: construir una carrera en el club azulgrana