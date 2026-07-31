Oficial: el Brighton será el rival del Barça en el Trofeu Joan Gamper

El FC Barcelona ya ha hecho oficial quién será el rival del Barça femenino en el Trofeu Joan Gamper 2026. El Brighton & Hove Albion Women será el encargado de medirse al equipo de Pere Romeu el próximo viernes 21 de agosto, a las 20:00 horas, en el Estadi Johan Cruyff, en un encuentro que servirá como presentación del conjunto blaugrana ante su afición antes del inicio oficial de la temporada. El Gamper femenino alcanza así su quinta edición, consolidado como una de las grandes citas del verano para el barcelonismo.

Antes del Gamper, el Barça disputará también los amistosos frente al Montpellier y, a falta de oficialidad, el Manchester City, dos compromisos que permitirán al técnico seguir ajustando automatismos y dar minutos tanto a las nuevas incorporaciones como a varias futbolistas del filial que están realizando la pretemporada con el primer equipo.

Además, la dirección deportiva continúa perfilando la plantilla con la llegada de Kerolin Nicoli prácticamente cerrada, un fichaje que el club espera oficializar durante los próximos días.

Un rival consolidado en la élite inglesa

El Brighton llegará a Barcelona como uno de los equipos con mayor crecimiento de los últimos años dentro de la Women's Super League. El conjunto inglés ha ido consolidando su proyecto temporada tras temporada y supondrá una prueba de nivel para medir el estado competitivo del Barça antes del inicio oficial del curso.

El enfrentamiento permitirá además comprobar el rendimiento de las nuevas caras blaugranas ante un rival internacional acostumbrado a competir en una de las ligas más exigentes del continente.

Un Gamper ya imprescindible

Desde su estreno en 2021, el Trofeu Joan Gamper femenino se ha convertido en una cita fija del calendario blaugrana. Disputado siempre en el Estadi Johan Cruyff, el torneo sirve como puesta de largo del equipo ante la afición y como uno de los últimos ensayos antes de comenzar una temporada en la que el Barça volverá a partir como uno de los grandes favoritos para conquistar todos los títulos.

El próximo 21 de agosto, el Johan volverá a llenarse para recibir a un equipo que quiere seguir ampliando una era de dominio en el fútbol femenino europeo y que afrontará el nuevo curso con la ambición intacta.