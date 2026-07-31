Oficial: el Barça traspasa a Giulia Dragoni al Chelsea

El FC Barcelona anunció este viernes el traspaso de Giulia Dragoni al Chelsea Women. El club blaugrana confirmó el acuerdo de ambas entidades para la venta de la centrocampista italiana, que pone así punto final a su etapa como futbolista del Barça después de dos temporadas cedida en la Roma.

La operación se coció en los últimos días y supone la salida definitiva de una de las futbolistas con mayor proyección que han pasado por la cantera blaugrana en los últimos años.

Se cierra una etapa de dos años y medio

En el comunicado oficial, el Barça recordó el recorrido de Dragoni en el club. La italiana llegó en enero de 2023 procedente del Inter de Milán para incorporarse al Barça B y, pocos meses después, debutó con el primer equipo durante la temporada 2023/24, en la que disputó diez partidos oficiales y anotó un gol.

Tras esa primera campaña, el club apostó por su crecimiento con dos cesiones consecutivas a la Roma. En el conjunto italiano fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza importante del equipo, firmando una brillante segunda vuelta el pasado curso y consolidándose como una de las jóvenes con mayor proyección del fútbol italiano. Ahora continuará su carrera en el Chelsea, donde intentará dar un nuevo salto en una de las ligas más competitivas del fútbol europeo.

Una despedida cargada de emoción

La propia Dragoni quiso despedirse del Barça y del barcelonismo con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales: "Ha llegado el momento de despedirme del club por el cual lo dejé todo con solo 16 años. Recuerdo mi llegada a La Masia, mi primera experiencia lejos de casa y de mi familia, mis primeras grandes victorias, la Champions League y muchos momentos más que llevaré siempre conmigo, vaya donde vaya", escribió la centrocampista italiana.

La internacional transalpina también quiso agradecer el trato recibido durante su etapa como blaugrana: "Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario con jugadoras de ese nivel y me considero afortunada de haber podido vestir la camiseta del Barça. Gracias, culers".

La primera internacional de La Masia

Dragoni deja el Barça después de haber hecho historia como la primera futbolista internacional en residir en La Masia. Aunque la fuerte competencia en el centro del campo dificultó su continuidad en el primer equipo, el club siempre consideró que necesitaba minutos para seguir desarrollando su enorme potencial.

Con el traspaso al Chelsea, el Barça cierra definitivamente la etapa de una de las mayores promesas del fútbol italiano, mientras que el conjunto londinense incorpora a una futbolista de solo 19 años que ya cuenta con experiencia en la élite y un amplio margen de crecimiento.