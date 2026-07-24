Oficial: el Barça renueva a Carla Julià hasta 2030

El FC Barcelona ha anunciado la renovación de Carla Julià hasta el 30 de junio de 2030, prolongando dos años más su vínculo con el club azulgrana. La defensa catalana, además, pasará a tener ficha del primer equipo, con el que ya había debutado esta pasada temporada.

La jugadora de 19 años aterrizó en el Barça en verano de 2025 procedente del Badalona, con el que realizó su estreno en la Primera División. Aunque llegó para jugar en el Femenino B, con el que ha sido titular indiscutible, ha participado también en los planes de Pere Romeu. Carla Julià, que se enfundó por primera vez la camiseta azulgrana el 16 de agosto en la Copa Catalunya, ha disputado 20 partidos con el primer equipo, con el que ha marcado seis goles y ha repartido otras tantas asistencias, pese a actuar en el lateral izquierdo.

Su margen de mejora, sumado a su buen rendimiento en la campaña de estreno, ha provocado que la directiva apueste por ella para el primer equipo. Con esta renovación, el FC Barcelona se asegura mantener a uno de los talentos con mayor proyección y refuerza el compromiso del club en confiar en las jóvenes futbolistas.

En los próximos días, la joven defensa firmará oficialmente su nuevo contrato, que la une al Barça hasta 2030. El acto se celebrará en las oficinas del FC Barcelona con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

El Barça, que ha sufrido la marcha de cuatro jugadoras que marcaron una época (Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo), ha optado primero por cerrar las renovaciones que tenía pendientes. Aparte de Carla Julià, también han prolongado su vínculo con el club Caroline Graham Hansen, Rosalía y Daniela Martínez, además del entrenador, Pere Romeu.

En cuanto a las llegadas, el conjunto catalán confirmó la incorporación de la prometedora defensa neerlandesa Renee van Asten, procedente del Ajax, y tiene encarrilado el regreso de Martina Fernández, jugadora del Everton.