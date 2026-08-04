Oficial: el Barça jugará ante el Manchester City en la pretemporada

El FC Barcelona ha confirmado oficialmente uno de los partidos más atractivos de su pretemporada. El conjunto de Pere Romeu se enfrentará al Manchester City Women el próximo 15 de agosto a las 17.00 horas en el Joie Stadium, en el que será el primer desplazamiento del verano para el vigente campeón de Europa.

El amistoso llegará apenas tres días después del estreno de la pretemporada frente al Montpellier en el Estadi Johan Cruyff y supondrá una de las pruebas más exigentes antes del arranque oficial de la temporada 2026/27. Posteriormente, el Barça cerrará su preparación disputando el Trofeu Joan Gamper ante el Brighton el próximo 21 de agosto de nuevo en el Johan, en el último compromiso antes del inicio de la Liga F.

El regreso de Kerolin

El Manchester City, vigente campeón de la Women's Super League y de la Women's FA Cup, será un rival de máxima entidad para continuar afinando la puesta a punto del equipo de Pere Romeu. Tras el compromiso frente al Montpellier, el duelo en Inglaterra representará un importante salto de nivel para comprobar el estado del equipo ante un rival acostumbrado a competir en la élite continental.

El amistoso también tendrá un componente especial por la presencia de Kerolin Nicoli. La internacional brasileña se medirá por primera vez a su exequipo apenas unas semanas después de abandonar el conjunto inglés. La atacante ha llegado al Barça procedente del Manchester City en una operación valorada en 1,2 millones de euros fijos, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la sección femenina blaugrana.

Kerolin Nicoli con el Manchester City / Manchester City

Un precedente reciente en Champions

Barça y Manchester City mantienen además una rivalidad reciente en la UEFA Women's Champions League. Ambos equipos coincidieron en la fase de grupos de la temporada 2024/25, con victoria inglesa por 2-0 en el Joie Stadium y triunfo azulgrana por 3-0 en el Estadi Johan Cruyff. Ahora volverán a verse las caras en un escenario completamente distinto. Sin puntos en juego, pero con el objetivo compartido de seguir preparando una temporada en la que ambos volverán a partir entre los grandes favoritos para conquistar todos los títulos.

Con este amistoso, el Barça continúa perfilando una pretemporada diseñada para llegar en las mejores condiciones al inicio oficial del curso y afrontar con garantías un calendario que volverá a exigir el máximo nivel desde las primeras jornadas.