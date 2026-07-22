Oficial: El Barça ficha a Renee Van Asten

El Barça sigue dando pasos para reconstruir una línea defensiva que ha quedado muy condicionada tras los movimientos de este verano. Tal y como adelantó SPORT semanas atrás, el club azulgrana ha hecho oficial el fichaje de Renee van Asten (2006), la central joven más codiciada del fútbol europeo, que firma con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. Además, también está muy avanzada la incorporación de Martina Fernández, como también se avanzó en este diario el pasado mes de febrero.

Van Asten, formada en la cantera del Ajax, se convirtió en uno de los nombres propios del mercado tras completar una temporada estelar que incluso la llevó a debutar con la selección absoluta de Países Bajos el pasado 14 de abril, con solo 19 años, y por todo lo alto: fue titular ante Francia, disputó los 90 minutos y marcó el gol de la victoria (2-1) que a la postre fue decisivo en la fase de clasificación para el Mundial. Cuatro días después volvió a completar el encuentro frente al combinado galo, confirmando la confianza del seleccionador.

Su crecimiento se había vivido semana tras semana en el Ajax, pues en su primera temporada con contrato profesional jugó 24 partidos entre todas las competiciones, incluidos los duelos de la Europa Cup, aportando al balance atacante del equipo dos goles y dos asistencias. Su rendimiento le valió el premio Johan Cruijff Talent of the Year de la Eredivisie 2025-26 y el Talent of the Year del Ajax femenino.

Todos los grandes a por ella

Su irrupción despertó el interés de prácticamente la mayoría de los grandes clubes de Inglaterra, Francia, Alemania y España. Desde su entorno, las llamadas se multiplicaron tras su estreno con la selección absoluta holandesa. Consciente de la situación, y a pesar de que Renee tenía contrato con el Ajax hasta 2027, el conjunto neerlandés aceptó negociar un traspaso este verano ante la magnitud del interés.

La principal virtud de Van Asten, admiradora del equipo azulgrana, es su capacidad para actuar en ambos perfiles de la defensa pese a ser diestra, pues maneja con naturalidad las dos piernas para jugar el balón. Su polivalencia le permite jugar también como lateral o incluso adelantar su posición al centro del campo en función de las necesidades del equipo. A su capacidad técnica con el balón en los pies une su potencia física, velocidad y agresividad en los duelos, cualidades que encajan con el perfil que buscaba el Barça para rejuvenecer su defensa.

Martina, el otro refuerzo

La planificación defensiva no termina ahí. SPORT también ha podido saber que el fichaje de Martina Fernández, del que informó este medio hace unos meses, está igualmente muy avanzado. La canterana azulgrana, que ha completado una notable etapa en el Everton, siempre fue la opción del club mejor posicionada para reforzar la zaga y, si nada se tuerce, regresará al Barcelona, que conservaba una opción de recompra tras su traspaso hace un año.

La salida de la central rumbo a Inglaterra respondió a un plan compartido por ambas partes: Martina buscaba los minutos y el crecimiento que difícilmente habría encontrado en un Barça con la defensa muy consolidada, mientras que el club confiaba en su potencial y nunca dejó de contemplar su regreso una vez completara ese proceso de maduración. Tras una temporada y media de crecimiento en la Women's Super League, los caminos de ambos están muy cerca de volver a cruzarse.

Martina Fernández, consolidada en la élite con el Everton de la WSL / Everton

Con las incorporaciones de Van Asten y Martina, el Barça apuesta por dos defensoras jóvenes llamadas a marcar una época tras las salidas de Mapi León y Ona Batlle y la baja de larga duración de Laia Aleixandri.

Además, el club cuenta para la dinámica del primer equipo con Julia Torres, fichada procedente del Sevilla, y mantiene una gran confianza en el futuro de Charlotta Ohlander. En los laterales seguirán Esmee Brugts, Carla Julià, Aïcha Camara y una Marta Torrejón cuya renovación se anunciará próximamente. Tanto Martina como Aleixandri también pueden actuar en los costados, mientras que varias futbolistas del filial seguirán teniendo oportunidades con el primer equipo, aunque alguna de las defensas que han estado en dinámica esta temporada podría salir cedida para seguir creciendo y fogueándose en la élite.