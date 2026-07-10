Oficial: el Barça cede a Ainoa Gómez y Montse Alabart

Las salidas en el FC Barcelona femenino no se detienen. Más allá de las mediáticas marchas de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo en el primer equipo, el club blaugrana también sigue dando forma al futuro de las futbolistas con mayor proyección de su cantera.

Primero llegaron las marchas como agentes libres de Martine Fenger, Natalia Escot, Laia Martret y Emma Gálvez. Ahora, el Barça ha oficializado las cesiones de Ainoa Gómez y Montse Alabart, dos de las centrocampistas con más talento del filial.

Ainoa jugará la próxima temporada en el Deportivo Abanca, donde competirá en la Liga F, mientras que Montse Alabart pondrá rumbo al Villarreal, equipo de Primera Federación que volverá a pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Ambas salidas responden a la estrategia del club de facilitar minutos y experiencia a sus jóvenes promesas antes de dar el salto definitivo al primer equipo.

Montse Alabart renovó con el Barça hasta 2028 / FCB

Ainoa da el salto a la Liga F

Ainoa Gómez, de 19 años, llegó al Barça en 2022 y el pasado verano renovó su contrato hasta 2029, una muestra de la confianza que el club deposita en su progresión. La centrocampista catalana ya sabe lo que es jugar con el primer equipo de Pere Romeu. Debutó la pasada temporada en Liga frente al Badalona Women y, apenas un mes después, estrenó su cuenta goleadora con el Barça ante el Madrid CFF en el Johan Cruyff.

Ahora buscará continuidad en el Deportivo Abanca, donde podrá acumular minutos en la máxima categoría del fútbol español. Allí podría reencontrarse próximamente con Adriana Ranera, la capitana del Barça B y otra de las futbolistas con mayor proyección de la cantera blaugrana, que también está muy cerca de salir cedida al conjunto gallego.

Alabart, rumbo al Villarreal

Por su parte, Montse Alabart continuará su crecimiento en el Villarreal. La futbolista de Reus, de 18 años, aterrizó en La Masia en la temporada 2022-23 y el pasado mes de abril amplió su contrato con el Barça hasta 2028.

Considerada una de las centrocampistas con mayor proyección del filial, destacó durante el último curso por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para asociarse. El club entiende que su cesión al conjunto castellonense, uno de los candidatos al ascenso a la Liga F, le permitirá seguir evolucionando en un contexto de máxima exigencia.