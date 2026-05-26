Oficial: Alexia Putellas se va del Barça

Alexia Putellas dejará el FC Barcelona al final de la temporada. La centrocampista de Mollet del Vallès pone fin a su etapa en el club tras más de una década en el primer equipo, al que llegó en 2012 procedente del Levante. La salida la hecho oficial ella misma con un vídeo en sus redes sociales:

"Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento, yo solo veía hombres jugando en el estadio y nunca se me habría ocurrido que allí mismo, algún día, serían más de 90.000 culés los que gritarían mi nombre.

Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Al principio sí que me costó. Después de mil pruebas y de todo eso, ya me cogieron. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre. Decía que no se iría de este mundo hasta ver a su hija defender estos colores con el primer equipo. Y así fue.

Y ahora parece increíble. Con 18 años y solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a poner al Barça delante de mí para ser jugadora. Y esta vez, del primer equipo. Cuando llegó la oportunidad, él ya no estaba, pero… no sé. Siempre diré que, en mi peor momento, el Barça me salvó. Por todo eso, siempre estaré en deuda con estos colores.

Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Al principio, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio.

Gracias a cada culé que nos ha acompañado y a cada persona del club que desde detrás nos ha impulsado. Ha sido una transformación preciosa e irrepetible. Catorce temporadas y más de 500 partidos. Con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón.

No tengo palabras para describir lo que ha sido vivir todo esto junto a todas mis compañeras. Las que abrieron camino y las que hemos llegado después para escribir juntas este legado eterno.

A las que venís por detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de llevar esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras seguir haciendo historia en el mejor club del mundo.

Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria por mejorar constantemente durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado.

Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona Femení. He sido y siempre seré una culé más, como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver.

Visca el Barça, siempre y para siempre.

Dije que quería que el último momento fuese estando lo mejor posible, dándolo todo y con el 100% de energía. Ya está, ahora sí. Ha sido una historia perfecta."

Un palmarés único

Alexia se va del Barça tras 14 temporadas, con 507 partidos oficiales disputados, 233 goles marcados y un palmarés que la convierte en la jugadora más laureada de la historia del club, con 30 títulos defendiendo el escudo culé, entre los que destacan las cuatro Champions League ganadas en los últimos seis años.

La jugadora catalana, dos veces ganadora del Balón de Oro (21' y 22'), cierra así una de las trayectorias más brillantes, si no la que más, de la historia del Barça, solo comparable a la mayor leyenda del club, Leo Messi. Alexia ha sido capitana en la etapa dorada de la sección y una de las piezas clave del crecimiento del equipo hasta convertirse en dominador del fútbol europeo.

Títulos con el Barça 10 Liga F (2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26)

(2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26) 10 Copa de la Reina (2012/13 - 2013/14 - 2016/17 - 2017/18 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26)

(2012/13 - 2013/14 - 2016/17 - 2017/18 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26) 6 Supercopa de España (2019/20 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26)

(2019/20 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 - 2025/26) 4 UEFA Women's Champions League (2020/21 - 2022/23 - 2023/24 - 2025/26)

Adiós en lo más alto

Si Alexia decide dar un paso al lado está claro que no se trata de una decisión que tenga nada que ver con su nivel futbolístico. Y es que la de Mollet ha vuelto a tener un papel decisivo esta temporada con la conquista de la Champions League.

En la edición 2025-26 ha firmado siete goles y siete asistencias en once partidos, siendo la futbolista con más participación directa en goles del equipo en la competición. La UEFA la ha elegido mejor jugadora de la Champions 2025-26, repitiendo el reconocimiento que ya logró en la temporada 2021-22.

El Barça pierde a una de las jugadoras con más peso en los últimos años. En el club se trabaja ahora en la despedida, que incluirá el reconocimiento a su trayectoria con un acto con todos sus trofeos junto a sus compañeras. Por la tarde, tendrá lugar tras el último partido de las de Pere Romeu en casa esta temporada, este miércoles 27 de mayo en el Johan Cruyff (19h) ante la Real Sociedad.