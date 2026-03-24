La oferta del Barça a Pere Romeu para renovar

El excelente trabajo de Pere Romeu desde que cogió las riendas del banquillo blaugrana no ha pasado desapercibido, y el club tiene claro que quiere ampliar su vínculo más allá de junio, fecha en la que expira su contrato actual, para dar estabilidad a un proyecto que sigue batiendo récords, como ya adelantó SPORT.

Según han explicado en el podcast 'Fem futbol' de Catalunya Ràdio, la decisión de renovarle no estaría sujeta estrictamente a los títulos que se puedan conseguir de aquí a final de temporada; la confianza es total y el anuncio oficial podría producirse incluso antes de que termine el curso.

La trayectoria de Romeu en el Barça ha sido prácticamente impecable. Su única espina sigue siendo la final de la Champions del año pasado, donde cayeron ante el Arsenal por un ajustado 1-0. Más allá de ese tropiezo europeo, el balance es de un triplete doméstico y una superioridad incontestable. Esta temporada ya alzaron la Supercopa de España tras vencer de nuevo al Real Madrid, en la Liga mantienen un colchón de 10 puntos sobre las blancas con una sola derrota en el casillero, y ya tienen asegurado su puesto en la final de la Copa de la Reina. El próximo gran reto llega este miércoles, con los cuartos de la Champions en un nuevo Clásico que promete emociones fuertes.

En el mismo podcast también se analizó la propuesta de Joan Laporta para ampliar el Estadio Johan Cruyff hasta las 16.000 localidades, lo que supondría sumar 10.000 asientos más a la capacidad actual. A pesar de que la asistencia media ha bajado un 11% respecto a la temporada pasada, el interés que genera el femenino sigue siendo un fenómeno meritorio y al alza. Esta iniciativa del presidente, que recuperará plenamente sus funciones el 1 de julio, ha cogido a la sección por sorpresa, pero se ve como un movimiento estratégico necesario que, de rebote, también beneficiaría enormemente al Barça Atlètic.

Alexia y Pere Romeu durante una rueda de prensa / Manuel Bruque / EFE

Seis renovaciones pendientes

En cuanto a los despachos, la intención del club es ofrecer a Romeu dos años más de contrato, con la posibilidad de añadir un tercero, ya sea opcional o fijo, dependiendo de cómo avancen las negociaciones finales. Sin embargo, el técnico no es el único frente abierto. La dirección deportiva liderada por Marc Vivés tiene una carga de trabajo considerable por delante.

Más allá del banquillo, hay carpetas abiertas que definirán la columna vertebral del equipo a corto plazo. Y es que el 30 de junio de 2026 terminan contrato piezas estructurales de la plantilla: Ona Batlle, Caroline Graham Hansen, Mapi León, Salma Paralluelo, Marta Torrejón y Alexia Putellas. Asegurar la continuidad de este bloque es vital para que el Barça siga reinando en el fútbol femenino mundial.