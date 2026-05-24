La obra definitiva de un Barça eterno

Del 4-1 de Budapest al 4-0 de Oslo. Del día en que el Lyon le pasó por encima al Barça al día en que el Barça convirtió al Lyon en una sombra. De aquella primera final en la que Europa parecía un sueño lejano a esta última exhibición en la que el campeón fue el Barça de principio a fin. La cuarta Champions ya está aquí. Y es una muy especial por el cómo.

Porque el Barça no solo ganó otra Copa de Europa. Ganó la final definitiva de una rivalidad histórica. La del equipo que aprendió a golpearse contra el mejor para terminar convirtiéndose en algo todavía más grande. Budapest fue una lección dolorosa. Turín, otra herida abierta con aquel 1-3 de 2022. Bilbao fue la venganza. Y Oslo ha sido la confirmación absoluta de una dinastía. El Lyon sigue liderando Europa con ocho Champions, pero el Barça ya tiene cuatro y se consolida como el segundo club más laureado de la historia, empatado con el Frankfurt y convertido en el gran dominador de los últimos ocho años.

Lo más impresionante es contra quién lo hizo. Este Lyon estaba construido para recuperar el trono europeo a cualquier precio. Un equipo plagado de estrellas, reforzado con millones y millones desde la llegada de Michele Kang, decidido a volver a dominar Europa. Llegaron Markel Zubizarreta, Jonatan Giráldez y una inversión gigantesca para acabar con el Barça. Y, sin embargo, el campeón volvió a ser el mismo.

Porque esta Champions parecía diseñada para que la ganara cualquiera menos el Barça. Las exigencias tenían que ser al Lyon, Chelsea o Arsenal. Por inversión. Pero la acabó levantando el equipo que nunca deja de competir. El que sigue reinventándose incluso cuando todos esperan su caída.

Y seguramente ahí aparece una de las figuras más importantes de toda la temporada: Pere Romeu. Criticado durante meses. Cuestionado cada vez que el equipo no brillaba. Comparado constantemente con Jonatan. Pero el alumno ganó la batalla al maestro. Y lo hizo siendo fiel a lo que creía. Aprendió de Lisboa. Aprendió de los errores. Escuchó mucho menos el ruido y mucho más al equipo.

Porque hay algo profundamente simbólico en que Clara Serrajordi fuera titular en una final de Champions con solo 18 años después de subir al primer equipo en agosto. Y no solo jugó. Firmó un partidazo. Como si llevara una década en esto. Ese es el Barça. Un equipo capaz de perder talento, sufrir lesiones, competir con una plantilla corta… y seguir encontrando futbolistas preparadas para una final europea.

También por eso esta Champions sabe diferente. Porque este equipo ha sido mucho más que un vestuario. Ha sido una familia. Una comunión brutal entre jugadoras y staff. Entre futbolistas que se cuidan, se empujan y se sostienen constantemente. Entre miembros del staff que conviven desde hace años y son amigos y un grupo humano que parece entenderse casi sin hablar.

La primera parte en Oslo exigió precisamente eso: resistir juntas. El Lyon dominó muchos tramos y el Barça sufrió como pocas veces esta temporada. Pero supo aguantar. Supo sobrevivir. Y ahí apareció la madurez competitiva adquirida durante todos estos años. Gracias a Cata Coll, gigantesca bajo palos. Gracias a Serrajordi.

Y entonces llegó la segunda parte. El recital. Los ajustes de Pere cambiaron por completo la final. Decían que no tenía planes B y fue precisamente desde la pizarra donde terminó ganando la Champions. El Barça pasó de resistir a dominar. De sufrir a arrasar. Claudia Pina revolucionó el partido desde el banquillo, Patri volvió a dirigirlo todo y Salma Paralluello terminó desatada. El 4-0 final ya forma parte de la historia del club.

Y mientras Oslo cantaba “campeonas, campeonas”, resultaba imposible no acordarse de aquella frase del mítico anuncio de Estrella Damm sobre el Barça de Pep Guardiola: “La feina ben feta no té fronteres ni té rival”. Este Barça tampoco.