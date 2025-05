Nuevo reconocimiento para Clàudia Pina

No ha sido el final de temporada esperado por las azulgranas. La ilusión de sumar un nuevo póquer de títulos este curso se desvaneció de golpe después de que el Barça perdiera la final de la Champions ante el Arsenal el pasado sábado. Sin embargo, este año ha servido para ver la mejor versión de varias futbolistas del conjunto catalán, entre ellas, Clàudia Pina.

El rendimiento de la de Montcada i Reixac ha sido prácticamente excepcional. La delantera ha firmado sus mejores cifras desde que debutó con el primer equipo y su precisión de cara portería y su impacto en el juego la han llevado ha recibir algunos reconocimientos individuales en este último tramo de la temporada.

Uno de los últimos premios que Clàudia Pina ha ganado como azulgrana ha sido el galardón como mejor jugadora de mayo de la Liga F. La catalana ha sido clave este último mes en el campeonato nacional. En los últimos cuatro partidos la jugadora ha anotado cinco tantos, un hat-trick contra el Betis y un doblete ante el Athletic Club, y ha dado una asistencia. No obstante, si tenemos en cuenta todas las competiciones que la blaugrana ha disputado, la delantera ha anotado 22 goles y ha dado ocho pases de gol (diez en Liga, diez en Champions y dos en la Superopa de España)

La máxima goleadora de la Champions

Su buen rendimiento también ha llevado a la atacante a convertirse en la pichichi Champions League con diez dianas. Pina marcó cinco tantos en la fase de grupos y en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Wolfsburgo sumó un doblete tras salir desde el banquillo.

En las semifinales contra el Chelsea, la azulgrana de 23 años volvió a ser protagonista de cara de portería y batió hasta tres veces a Hannah Hampton en la línea de meta entre los dos partidos de la eliminatoria. En la gran final de Lisboa, no obstante, la futbolista no encontró el gol pese intentarlo varias veces hasta ser substituida. Asimismo, cabe destacar que Pina ha sido elegida en el mejor once de la UEFA Women's Champions League de este curso.

En el ranking de las máximas goleadoras de la competición europea, siguen a la catalana dos jugadoras 'gunners' Mariona Caldentey y Alessia Russo con siete goles cada una. Por otro lado, un grupo de cuatro jugadoras han marcado seis goles cada una, entre ellas Ewa Pajor.