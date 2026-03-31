El nuevo negocio de Aitana Bonmatí: un proyecto orientado al sector inmobiliario

Aitana Bonmatí es única. La futbolista del FC Barcelona ha conquistado el Balón de Oro durante tres años consecutivos, demostrando ser la mejor jugadora de fútbol del mundo. A pesar de estar actualmente en proceso de recuperación tras una fractura en el peroné izquierdo, la de Sant Pere de Ribes está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego. Es solo cuestión de tiempo.

Mientras avanza en su recuperación, la estrella del Barça ha arrancado un nuevo proyecto en el ámbito empresarial. Se trata de la creación de XIV Legacy, una sociedad creada para gestionar su patrimonio y también varios proyectos empresariales.

La elección del nombre tiene un significado detrás, pues XVI hace referencia al número que Bonmatí luce en la camiseta del Barça y de la selección española y Legacy, quiere decir legado, lo que quiere dejar en el mundo.

La empresa tiene su sede en Barcelona, exactamente en la intersección entre la calle Muntaner y la de Calaf, una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, y su propósito es operar en el sector inmobiliario.

Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la actividad social abarca la gestión completa de bienes raíces, incluyendo tareas como la compra, explotación, administración y venta de propiedades, tanto urbanas como rurales.

La sociedad fue inscrita el 23 de marzo de 2026, con un capital de 5.000 euros. Hasta la fecha, se desconoce si la empresa ha ejecutado ya alguna operación.

Aitana Bonmatí / Dani Barbeito

La formación de esta sociedad se sitúa en un contexto donde varios atletas profesionales han decidido organizar parte de sus ganancias a través de estructuras empresariales.

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No es la primera deportista que opta por el ladrillo como fórmula para diversificar sus ingresos y blindar su futuro económico, ya que también lo han hecho personalidades como Sergio Ramos, Pau Gasol o Carolina Marín.