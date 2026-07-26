El 'nuevo' Barça femenino se pone en marcha sin Aitana

El FC Barcelona 3.0 de Pere Romeu arranca este lunes con las ilusiones renovadas tras unas merecidas vacaciones. El conjunto blaugrana, que el curso pasado conquistó todos los títulos que disputó (Supercopa de España, Liga, Copa de la Reina y Liga de Campeones), se pone en marcha en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas de inicio de pretemporada.

El entrenador blaugrana ha citado en las instalaciones culés a partir de las 8.30 horas a todas las futbolistas del primer equipo y algunas jugadoras del filial. Renee van Asten, Martina Fernández y Tyler McCamey serán las caras nuevas en una jornada en la que no estarán, respecto a la plantilla del año pasado, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Paralluelo, Ona Batlle y Txell Font. Verano de renovación en el 'roster' del Barça para iniciar una etapa con nuevos liderazgos, pero la máxima ambición intacta.

Aitana empezará al margen

El primer entrenamiento del Barça femenino tendrá lugar este martes a las 9.00 horas en el campo 4 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Las sesiones matinales del miércoles, el viernes y el sábado completarán la primera semana de trabajo de la pretemporada 2026/27. Primera toma de sensaciones con días de margen antes del primer amistoso, previsto para el 12 de agosto en el Estadi Johan Cruyff a las 19.00 horas (CET) y con el Montpellier como rival.

Aitana Bonmatí no se ejercitará al mismo ritmo que sus compañeras en los primeros compases de la preparación del curso. La de Sant Pere de Ribes explicó en la clausura de su campus que empezará la pretemporada al margen. "Voy a empezar poco a poco porque cuando volví a jugar después de la lesión sufrí molestias y dolores. Me dijeron que era normal después de pasar una lesión grave y que me acabaría acostumbrando, pero los dolores siguen ahí, así que iré de menos a más. Mi salud es lo primero. Quiero jugar muchos años más y debo cuidarme", explicó a los medios de comunicación.

"Simplemente con precaución, me he pasado todo el verano haciendo pruebas aunque no lo haya mostrado. Es un proceso en el que tengo que ir con cuidado. No es algo por lo que preocuparse porque está controlado y hemos hecho todas las pruebas posibles", tranquilizó la estrella del Barça, que seguirá un plan específico para que su tobillo vuelva a estar al 100%.

Una temporada con un condicionante importante

El próximo verano, a partir del 24 de junio, tendrá lugar el Mundial femenino de Brasil 2027. Y esto, lógicamente, será un factor a tener en cuenta a lo largo de toda la temporada. Especialmente para las futbolistas de España, que defenderán el trono alcanzado en verano de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Una competición de estas características genera mucha ilusión entre las jugadoras y esto, claro, tiene consecuencias para sus clubes.

En cualquier caso, la renovada plantilla del Barça tiene todo el crédito del mundo de cara a una temporada 2026/27 en la que las de Pere Romeu intentarán revalidar todos los títulos, especialmente una Women's Champions League que ha acabado en las vitrinas barcelonistas en tres de los últimos cuatro años.