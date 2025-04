A noventa minutos de otra final

Budapest, Göteborg, Turín, Eindhoven, Bilbao... Y pie y medio en Lisboa. El Barça está a solo noventa minutos de estar en otra final de la Champions. La sexta de su historia. La quinta consecutiva. Y un objetivo: la cuarta corona europea. Pero el billete a Lisboa pasa por Londres.

Nadie, tampoco el vestuario azulgrana, esperaba una goleada al Chelsea en la ida de las semifinales. Porque el conjunto inglés ya fue rival en esta misma fase de las dos últimas ediciones y el Barça sufrió en ambas eliminatorias. Confiaban en ganar, pero no con tanta superioridad. Y es que el Chelsea apenas generó peligro y el Barça pudo haber hecho un par de goles más.

Sin embargo, "no hay nada hecho". Es el mensaje que se repite en el vestuario, tanto de puertas para dentro como de puertas hacia fuera, para mantener la calma. Incluso cuando las jugadoras festejaron la goleada en el Johan Cruyff, Alexia, sobre el mismo verde, les hizo rebajar la euforia. "No hay nada hecho", les repetía. Porque aunque no hay precedentes de una remontada en la Champions de tal magnitud, en el fútbol siempre puede pasar de todo. "Quedan noventa minutos".

El mismo lema con el que el Barça apela a la calma es el que utiliza el Chelsea, sin embargo, para confiar en la remontada. Lo dijo Sonia Bompastor hace dos días en una entrevista para los medios del club: "Creo que va a ser un partido en el que no tenemos nada que perder y en el que solo podemos lograr una sorpresa. Si logramos marcar el primer gol al principio del partido, si tenemos la mentalidad adecuada, probablemente podamos darle la vuelta a la situación. Esta es la convicción que debemos tener de cara al partido y dejarlo todo en el campo para no arrepentirnos al final". También lo dijo la capitana Millie Bright: "Just believe". No les queda otra.

No es la primera vez en esta Champions que el Chelsea tiene que remar en contra. Sin ir más lejos, tuvo que remontar un 2-0 en contra ante el Manchester City, mermado por las bajas, en los cuartos de final hace solo un mes. Y le costó muy poco hacerlo, con un 3-0, con goles de Baltimore, Björn y Mayra Ramírez, que quedó sentenciado en el primer tiempo.

Con Mapi León y la duda de Salma o Pina

En el Johan, Pere Romeu superó a Bompastor en el duelo de pizarras. El Chelsea planteó una eliminatoria larga, tomando como referencia los partidos del año pasado y confiando en la calidad de sus individualidades. Y el Barça no perdonó tanto como entonces y fue absolutamente superior de principio a fin, con la carta 'sorpresa' -así lo reconoció después la entrenadora francesa- de Salma por Pina, suplente y revulsivo que acabó sentenciando prácticamente la eliminatoria con un doblete y una asistencia.

Aquí es, precisamente, donde está la gran duda sobre lo que hará Pere Romeu en Stamford Bridge. ¿Salma para atacar las espaldas de las laterales con su velocidad o Pina para dominar el centro del campo y sumar con su olfato goleador? Cada uno tiene sus cartas. Y para el Chelsea podría volver a jugar de inicio Guro Reiten, una de sus mejores futbolistas, que ya disputó tras lesión unos minutos en el Johan y también en el partido entre semana contra el Crystal Palace. Lauren James, lesionada, es la única baja importante. Y el Barça viajó a Londres con toda la plantilla disponible -también con Mapi León, ya recuperada de sus molestias-, menos con Kika, que se unió a la expedición como todas las lesionadas en las citas más importantes.

En su visita a Stamford Bridge por tercer año consecutivo el Barça quiere seguir haciendo historia y lograr ese billete tan deseado para estar en la final de Lisboa. Pero todo pasa por Londres. Y quedan noventa minutos

Alineaciones probables en el Chelsea - Barça

Chelsea: Hampton; Bronze, Björn, Bright, Baltimore; Walsh, Cuthbert; Kaneryd, Kaptein, Reiten; Mayra

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Engen, Brugts; Patri, Alexia, Aitana; Graham, Pajor, Pina

