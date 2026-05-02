Noventa minutos y un Camp Nou lleno para soñar con la final de Oslo

El momento ha llegado. El Barça se juega este domingo en el Spotify Camp Nou mucho más que un partido: se juega volver a estar en una final de Champions, la séptima. El 1-1 de la ida en Múnich lo dejó todo abierto, en una eliminatoria que exige cabeza, corazón… y fútbol.

En el vestuario azulgrana no se interpretó el empate como un mal resultado, pero sí como una advertencia. El equipo es autoexigente y sabe que no estuvo a su nivel para ganar en el Allianz. Por eso, la semana limpia de trabajo ha servido para ajustar detalles y preparar a fondo un partido en el que no hay margen.

Porque lo que pasó en la ida dejó lecciones claras. El Barça golpeó primero, con un gol tempranero de Ewa Pajor en el minuto 8, pero acabó la primera parte sufriendo y pidiendo la hora. En la segunda, el Bayern dio un paso adelante y empató con un tanto de Franziska Kett, antes de un final caliente que dejó dos ausencias clave: la propia lateral alemana, expulsada por estirar de las trenzas a Salma Paralluelo, y su entrenador, José Barcala, que también verá el partido desde la grada, por protestar esa decisión.

Aquel encuentro confirmó que el 7-1 del Barça en el Johan en la fase de grupos ya es pasado. Desde entonces, el Bayern no ha vuelto a perder, mientras que el Barça solo ha cedido una derrota liguera ante la Real Sociedad. Dos gigantes frente a frente.

Ajustes en el centro del campo

En lo táctico, la sorpresa fue el planteamiento del Bayern. Ni Pere Romeu ni el equipo esperaban un bloque tan bajo, que logró neutralizar el centro del campo azulgrana. Esta semana se ha trabajado específicamente ese escenario y no se descartan ajustes en este sentido.

Una de las claves puede estar en el equilibrio. En la ida, la entrada de Clara Serrajordi mejoró al equipo, aportando orden junto a Patri Guijarro en un doble pivote que dio control y capacidad para frenar transiciones. Su perfil encaja en cualquier contexto y no se descarta que pueda ser titular. También habrá que ver el papel de jugadoras como Vicky López, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina o Kika Nazareth.

Pajor marcó un golazo en el Allianz Arena / FCB

Con Aitana y Alara

La gran noticia es el regreso de Aitana Bonmatí. La centrocampista vuelve a una convocatoria tras más de cinco meses de baja y podría tener minutos. “El reto ha sido largo, duro y transformador. Estoy de vuelta con el equipo y con la ilusión de la Champions en el Camp Nou. Lo volvería a hacer. Lo volveremos a hacer”. La única baja sigue siendo Laia Aleixandri, que apoya desde la grada.

En el Bayern, además de las sanciones, tampoco estarán Kett ni Barcala, y siguen siendo baja Oberdorf, Zadrazil y Damnjanovic, aunque el conjunto alemán recupera a Alara.

El factor campo

Más allá de nombres y sistemas, el factor diferencial puede estar en el ambiente. Más de 50.000 aficionados teñirán de azulgrana el estadio y se espera una gran recibida al bus del equipo, organizada por la Penya Blaugrana Totes Unides Fem Força, dos horas antes de que empiece a rodar el balón. Si en cuartos el Camp Nou fue una fiesta desde el inicio, esta vez será una caldera: el empate obliga a competir cada minuto.

El Barça está a un paso de su séptima final de Champions, la sexta consecutiva. Nadie lo ha hecho antes. Y este equipo ha demostrado que sabe responder. Porque en días así no basta con jugar bien. Hay que saber sufrir, entender el momento… y dejarse llevar. Por el fútbol. Y por la gente. Con cabeza y con corazón

Horario y dónde ver el Barça - Bayern

El partido entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la UEFA Women's Champions League, se disputará este domingo, 3 de mayo, en el Spotify Camp Nou a las 16.30h.

El encuentro podrá verse en Disney+ y en abierto en TV3 (Catalunya) y RTVE.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Serrajordi, Alexia; Vicky López, Pajor, Pina

Bayern Múnich: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Amani, Tanikawa; Harder, Edna, Bühl