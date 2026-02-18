La noticia más esperada de Aitana

Paso decisivo en la recuperación de Aitana Bonmatí. La centrocampista del FC Barcelona ya trabaja sobre el césped, aún sin balón y con zapatillas deportivas, según ha compartido el propio club en sus redes sociales. A la de Sant Pere de Ribes se le ha visto trotar sobre el verde y realizar carrera continua en solitario, junto con varios ejercicios de zancada. Unas imágenes que inspiran confianza de cara a la vuelta, cada vez más cercana, de la mejor jugadora del mundo a los terrenos de juego.

La triple ganadora del Balón de Oro sufrió una fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre de 2025. El club notificó la lesión de su jugadora a través de un comunicado médico que indicaba un tiempo de baja cercano a los cinco meses.

Hace tan solo unos días, la propia futbolista subía a sus redes sociales unas imágenes de su trabajo en el gimnasio, en las que se le podían notar claras mejoras en lo físico, con un mensaje de esperanza: "Trust the process (confía en el proceso)."

Parece que las ganas de acompañar al equipo en las instancias decisivas de Women's Champions League han acortado algunos plazos, aunque se prevé su vuelta para final de temporada, sobre finales de abril o principios de mayo de este mismo año. Es decir, en el mejor de los casos, Aitana podría reaparecer en una hipotética semifinal de competición europea y en la final de la Copa de la Reina del próximo 16 de mayo en el estadio de Gran Canaria, que pasa por superar la eliminatoria ante el FC Badalona Women.

La jugadora no pierde la esperanza y ve que su pequeño traspié no ha resultado ser un bajón en lo anímico, sino una oportunidad. Así lo exponía en sus declaraciones tras recibir el premio a la mejor deportista del 2025, entregado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva: "Cuando me lesioné no fue una catástrofe, fue un respiro. Supongo que es una señal de que llevaba una gran carga a escala física y mental. Soy la futbolista que más partidos ha jugado en los últimos años".

Aitana lo tiene claro. Volverá más fuerte que nunca para ayudar a su equipo a alzarse con su cuarta Women's Champions League, tal y como aseguró en una entrevista para ESPN en diciembre: "volveré a jugar antes de que acabe esta temporada", y los culés también esperan ansiosos su regreso.