La Perla
Noa Jiménez, la defensa versátil de las gafas rosas
La defensora de 2008, ya asentada en el Barça B, destaca por su polivalencia —puede jugar en toda la línea defensiva e incluso como extremo— y su proyección en la cantera y la selección española
En la séptima entrega de La Perla ponemos el foco en Noa Jiménez (2008), una de las futbolistas más polivalentes de la cantera azulgrana. Con 18 años recién cumplidos es ya una pieza importante en el Barça B, donde actúa habitualmente como lateral derecho tras dar el salto este curso desde el juvenil, después de toda una vida en el club.
Su principal valor es la versatilidad. Puede jugar en las cuatro posiciones de la línea defensiva e incluso como extremo, un perfil que encaja perfectamente con lo que busca Pere Romeu. En el club destacan su potencial y, sobre todo, su capacidad para adaptarse a diferentes roles sin perder rendimiento.
Esa progresión ya la ha llevado a entrenar en alguna ocasión con el primer equipo, especialmente en momentos de bajas en defensa, y la sitúa como una opción de futuro inmediato en un contexto de salidas este verano en la línea defensiva, como las de Ona Batlle o Mapi León. Además, es habitual en las categorías inferiores de la selección española, donde sigue creciendo y sumando experiencia.
Pero más allá de lo futbolístico, Noa tiene un rasgo que la hace única: juega con unas gafas rosas fucsia. No es una cuestión estética. Las utiliza para corregir su miopía y, sobre todo, como un gesto hacia su madre, casi invidente, para que pueda verla mejor sobre el terreno de juego. “Es uno de los pocos colores que puede ver bien”, explicó la propia jugadora. Noa Jiménez no solo destaca por todo lo que puede hacer. También por lo que representa
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