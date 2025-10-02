Natalia Escot, uno de los nombres propios de un filial clave para el primer equipo

Natalia Escot (Terrassa, 2007) atraviesa un estado de forma que confirma todo el potencial que acompaña a su nombre. La delantera del Barça B ha arrancado la temporada con protagonismo: cuatro titularidades en cuatro jornadas, un gol y dos asistencias que la convierten en una de las jugadoras más determinantes del filial azulgrana.

En su estreno liguero ya repartió una asistencia en 83 minutos de juego, volvió a repetir en la tercera jornada y firmó su primer gol contra el Real Madrid tras disputar los 90 minutos completos, a pesar de la derrota (2-1). Entre medias, también acumuló minutos y confianza que refuerzan la apuesta de Óscar Belis por ella como pieza fija en el once inicial.

Extremo diestra, Escot destaca por su verticalidad, la lectura de los espacios y la visión para asistir a sus compañeras. Su fútbol combina atrevimiento y sacrificio, con una madurez que sorprende para sus 18 años. Desde su llegada el pasado verano procedente del Levante Las Planas, Escot no ha parado de crecer. El Barça la integró rápidamente en dinámicas del primer equipo: participó en la pretemporada 2024, viajó a Estados Unidos y debutó el 17 de agosto en un amistoso ante el Montpellier, donde dejó destellos de personalidad y desborde.

El Barça ganó la Copa Catalunya contra el FC Badalona Women con varias jugadoras del filial como Natalia Escot / FCB

No viajó con el Barça a México en la última gira, pero sí jugó la Copa Catalunya en agosto, dejó buenas sensaciones en la preparación y ha confirmado en el filial que está lista para seguir creciendo. En mayo de 2024 se proclamó campeona de Europa sub-17 con la selección española tras derrotar a Inglaterra en la final (4-0). Meses después, en el Mundial de la categoría, acarició el título: la selección cayó en los penaltis ante Corea del Norte, quedándose con un meritorio subcampeonato.

Un filial con varias figuras destacadas

Escot es hoy uno de los nombres propios del Barça B, que ha arrancado la temporada con varias futbolistas en gran estado de forma. Martine Fenger marcó en los tres primeros partidos, Kautar Azraf se ha ganado un lugar por su capacidad de cambiar dinámicas sobre la marcha, mientras que Rosalía Domínguez y Lúa Arufe también han tenido la oportunidad de ejercitarse algún día con el primer equipo. A ellas se suma Carla Julià, una incorporación que el club sigue muy de cerca como alternativa de futuro para reforzar el lateral izquierdo.

Pere Romeu, de hecho, explicó la importancia que tiene el 'B' esta temporada: “Las decisiones a la hora de subir a jugadoras a entrenar con nosotras van en función del nivel y de necesidad. Tenemos una plantilla corta, hay posiciones que no tenemos dobladas aunque la versatilidad de algunas futbolistas nos permite tenerlas como alternativas, pero estamos decidiendo subir jugadoras del filial a entrenar que nos encajen a nivel de posición. Hay un muy buen filial con jugadoras de mucho nivel que cuando suben con nosotras están aportando mucha calidad y seguro que varias nos ayudan”. Una generación que está empujando fuerte y que se perfila como el mejor relevo posible para el Barça del mañana