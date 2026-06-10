Natalia Escot deja el Barça y jugará en el Espanyol

Natalia Escot pondrá fin a su etapa en el FC Barcelona este verano. Según ha podido saber SPORT, la delantera catalana fichará por el Espanyol para las dos próximas temporadas después de no alcanzar un acuerdo con el conjunto azulgrana para prolongar su vinculación.

La atacante de Terrassa cierra así una etapa de dos años en el filial culé en la que ha dado un importante paso adelante, especialmente durante la pasada campaña. Escot terminó como máxima goleadora de la Primera Federación, la segunda categoría del fútbol femenino español, al firmar 16 goles en 25 partidos, unos registros que la consolidaron como una de las futbolistas más destacadas de la competición.

Su progresión no pasó desapercibida dentro de la estructura azulgrana. La delantera entrenó en varias ocasiones con el primer equipo e incluso llegó a entrar en algunas convocatorias de Pere Romeu. Sin embargo, no pudo cumplir el sueño de debutar oficialmente con el Barça, un paso que nunca llegó a producirse pese a su rendimiento con el filial.

Las conversaciones para renovar no fructificaron y ambas partes han optado por separar sus caminos. Desde el club siempre han valorado muy positivamente la evolución y el rendimiento de la futbolista, pero la competencia existente en la parcela ofensiva y la planificación deportiva para los próximos años han dificultado encontrarle un encaje que satisficiera a todas las partes.

En busca del salto

Por su parte, Escot buscaba una oportunidad que le permitiera acercarse al fútbol de élite de forma inmediata y tener opciones reales de dar el salto a la máxima categoría. Un escenario que ha encontrado en el Espanyol, donde consideran que puede convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto.

El conjunto blanquiazul afronta un verano de profunda reconstrucción tras anunciar las salidas de Aina Duran, Ainoa Campo, Amaia Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefanía Botero, Laia Ballesté, Olivia Ferguson y Paula Perea. En este contexto, la llegada de una futbolista joven, con margen de crecimiento y capacidad goleadora como Escot encaja perfectamente en la hoja de ruta perica.

A sus 19 años, la delantera iniciará ahora un nuevo reto en Primera División con el objetivo de confirmar todo el potencial que ha mostrado en las categorías formativas y dar el salto definitivo al fútbol profesional