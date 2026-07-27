Dos movimientos en el Barça B: Celia Segura renueva antes de irse cedida y Khadijah Cissé refuerza la portería

El FC Barcelona ha oficializado este lunes dos movimientos importantes en su filial femenino. Por un lado, Celia Segura ha ampliado su contrato hasta 2029 antes de marcharse cedida al Atlético de Madrid para dar el salto a la Liga F. Por otro, el club ha anunciado la incorporación de la portera canadiense Khadijah Cissé, que llega para reforzar la portería del Barça B con un contrato de larga duración.

Las dos operaciones responden a la misma estrategia que lleva años aplicando el Barça: blindar a sus jóvenes talentos, darles continuidad competitiva cuando el primer equipo no puede ofrecerles los minutos necesarios y seguir reforzando una cantera que continúa siendo uno de los grandes pilares del proyecto azulgrana.

Celia Segura da el salto a Primera

Tal y como adelantó SPORT el pasado mes de junio, Celia Segura continuará su crecimiento en el Atlético de Madrid. Sin embargo, antes de hacer las maletas, el club ha querido asegurar su futuro renovando su contrato hasta el verano de 2029. La delantera, de solo 19 años, se incorpora al Atlético en calidad de cedida con el objetivo de acumular experiencia y minutos en la máxima categoría del fútbol español. El Barça considera que la internacional española necesita competir con regularidad en Primera para acelerar su evolución antes de plantearse un regreso al conjunto blaugrana.

Segura ha sido una de las futbolistas más destacadas del filial durante la última temporada. La catalana firmó diez goles en 23 partidos con el Barça B, convirtiéndose en una de las grandes referencias ofensivas del equipo y confirmando el olfato goleador que lleva años demostrando en las categorías inferiores. Además, llega reforzada tras proclamarse campeona de Europa sub-19 con España, un éxito que termina de consolidarla como una de las delanteras jóvenes con mayor proyección del fútbol español.

Una apuesta de futuro para la portería

La otra gran novedad llega bajo palos. El Barça ha incorporado a la guardameta canadiense Khadijah Cissé, que firma hasta 2030 y pasará a formar parte del filial. La portera, nacida en Montreal hace 18 años, aterriza procedente de las Kentucky Wildcats, equipo que compite en la NCAA estadounidense, y está considerada como una de las jóvenes promesas del fútbol canadiense. Internacional con la selección sub-20 de Canadá, todo apunta a que también disputará el Mundial de esa categoría el próximo mes de septiembre en Polonia. Con su llegada, el club incorpora una portera con margen de crecimiento y proyección internacional.

Los dos movimientos reflejan la hoja de ruta del Barça Femení de cara al futuro. Mientras Celia Segura buscará consolidarse en la élite antes de regresar con mayor experiencia, la incorporación de Khadijah Cissé amplía el talento de una cantera que continúa siendo una de las grandes fortalezas del club.