El motor invisible de Alexia Putellas: la huella imborrable de su padre Jaume

La historia de Alexia Putellas no puede entenderse sin la figura de su padre, Jaume Putellas, trabajador de Honda y apasionado del fútbol. Fue él quien, desde que su hija era apenas una niña, detectó un talento que iba mucho más allá del juego infantil. La acompañó, la impulsó y la protegió en un entorno donde las niñas aún tenían pocas oportunidades para crecer deportivamente.

Jaume no solo la llevaba a entrenar o a los partidos: creía profundamente en ella. Soñaba con verla algún día vestir la camiseta del FC Barcelona, el club de la familia, el club de su vida.

Una pérdida prematura que lo cambió todo

En 2012, cuando Alexia tenía solo 18 años, la familia sufrió el golpe más duro: la muerte de Jaume Putellas, tras una larga y complicada enfermedad. Tenía 50 años. La futbolista acababa de fichar por el FC Barcelona, justo cuando empezaba a hacer realidad aquel sueño que él había alimentado desde el primer día.

Su fallecimiento marcó un antes y un después. Alexia perdió a su referente, a su guía y a su primer entrenador emocional. Ese vacío, según ha explicado en varias ocasiones, la obligó a madurar de golpe y a canalizar el dolor a través del fútbol.

El legado emocional que la ha acompañado hasta la élite

A pesar de la pérdida, la presencia de su padre ha seguido siendo un hilo conductor en su carrera. Cuando ganó su primer Balón de Oro, Alexia miró al cielo y le dedicó el premio con unas palabras que emocionaron al mundo del deporte: "Espero que estés muy orgulloso de tu hija. Ahí donde estés, esto es para ti, papá."

Aquel instante simbolizó una trayectoria construida con talento, esfuerzo y una motivación íntima: honrar la memoria de su padre.

Una despedida del Barça marcada también por su recuerdo

Ahora, con su salida del FC Barcelona tras 14 temporadas, el nombre de Jaume vuelve inevitablemente a aparecer. Él fue quien le enseñó a amar estos colores, quien la vio crecer en el Sabadell, en el Espanyol y en el Levante, pero que no llegó a verla triunfar como capitana azulgrana, doble Balón de Oro e icono mundial.

En cada decisión importante, en cada final, en cada celebración, Alexia ha llevado a su padre con ella. Y en este nuevo capítulo de su carrera, el recuerdo de Jaume Putellas sigue siendo una brújula emocional que la guía.

Un padre que no está, pero que lo es todo

La historia de Alexia es la historia de una hija que ha llegado a la cima, pero también la de un padre que sembró el camino. Jaume Putellas no pudo ver cumplido el sueño que él mismo ayudó a construir, pero su legado continúa vivo en cada paso que da la futbolista.

Su ausencia es, paradójicamente, una de las presencias más fuertes en la vida de Alexia Putellas.