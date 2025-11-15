El motivo de las expulsiones del Clásico femenino: "Eres un subnormal"

Un Clásico sin polémica no es un Clásico y el que se jugó en Montjuic no decepcionó. El Barça pasó por encima del Real Madrid con un 4-0 que pudo ser mucho mayor, ya que la colegiada anuló tres tantos a las azulgranas.

El partido fue duro en el campo con ocho tarjetas amarillas entre los dos equipos: dos para el Barça y seis para el Real Madrid. Pero donde de verdad se puso serio el asunto fue en los banquillos. Paola Cebollada López, la colegiada del encuentro, enseñó dos tarjetas amarillas y dos rojas. Una de ellas a Jairo Huerta, técnico ayudante de Pau Quesada, por insultar al banquillo azulgrana.

La primera amarilla se la enseñó al entrenador del Barça en el minuto 58. Según el acta, por "protestar una de mis decisiones desde el área técnica". Mientras que en el 90, se dirigió a Pablo de Lucas, asistente de Pau Quesada, por el mismo motivo.

El Barça vence ante el Madrid al descanso / Sport.es

Pero lo caliente pasó en los minutos finales. Primero, en el minuto 78, Cebollada López expulsó a Víctor Zamora, miembro del staff de Pere Romeu, por protestar de forma reiterada y con gestos una de sus decisiones cuando estaba realizando ejercicios de calentamiento con las jugadoras en la banda. La colegiada paró el encuentro y se fue directa a por él para enseñarle la tarjeta roja directa.

Minutos más tarde repartió otra roja en el otro banquillo. Esta vez el expulsado fue Jairo Huerta García por insultar a un integrante del cuerpo técnico del Barça. Según el acta, Huerta le dijo: "Eres un subnormal" al banquillo culé.

La roja se enseñó en un momento de máxima tensión, con el Madrid intentando remontar el 2-0 en los últimos minutos y tras un penalti reclamado por Athenea. Además, las merengues protestaron que Cata Coll se había adelantado en el penalti que le paró a Weir. Un momento tenso que terminó con insultos en los banquillos.

Las azulgranas consiguieron una abultada victoria que sirvió como 'vendetta' de la derrota la pasada temporada en Montjuïc, el único Clásico que ha ganado el Real Madrid femenino.