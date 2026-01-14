Otro monólogo blaugrana con el sello inconfundible de Alexia y Pina

Otro paseo des del primer al último minuto. El Barça no da opciones a sus rivales que no tienen más opciones que afrontan las visitas al Johan Cruyff con la intennción de evitar una goleada de escándalo.

El Atlético de Madrid en ningún momento se creyó la posibilidad de poder sacar algún punto del campo blaugrana. Fueron cinco goles pero pudieron ser muchos más. El conjunto visitante realizó su primer y único chut en el minuto 75 y salió muy desviado de la portería de Cata Caoll.

Por la vía rápida. En menos de un cuarto de hora los de Pere Romeu encarrilaron el encuentro. El Barça salió con ganas de marcar pronmto y el ritmo frenético de las blaugranas fue imparable para el equipo colchonero.

La velocidad en la circulación del balón era tan rápida que las visitantes llegaban siempre tarde a las ayudas. Así llegó el primer gol tras una combinación preciosa que definió con maestría la capitana. Alexia Putellas recortó con la izquierda y marcó con la derecha. Su precisión fue tan efectiva como si hubiera rematado con la derecha, su pierna natural.

Alexia abrió la lata / Gorka Urresola

El tempranero gol de la capitana blaugrana no varió el planteamiento reactivo de un Atlético que intentaba sacar el balón jugado desde atrás. La presión del Barça asfixiaba a un equipo visitante que se veía incapaz de enlazar cuatro pases con sentido. Con todo, el Barça iba a lo suyo y logró encarrilar el triunfo con un remate lejano de Claudia Pina. La de Montcada lo probó con fe y sorprendió a la experimentada Lola Gallardo.

Las ocasiones blaugranas se sucedían pero el tercer gol no fue una realidad hasta el minuto 58. Esmee Brugts exhibió sus portentosas cualidades técnicas con un control y una definición de una jugadora muy especial. si quedaba alguna pequeña duda, el Barça tenía el triunfo en el bolsillo pero ello no provocó ni un atisbo de conformismo en el conjunto de Pere Romeu.

Las jugadoras del Barça celebraron cinco goles / Gorka Urresola

El Atlético se había ajustado un poco mejor pero el tercer gol volvió a provocar que el Barça ganase confianza y sus ataques fueran cada vez más intensos. En este contexto volvió a aparecer el instinto de Claudia Pina que no desaprovechó un balón rechazado por lola tras un remate de Pajor.

Una de las grandes noticias fue el retorno de Salma Paralluelo que reaparecía tras casi tres meses de baja. El retorno no pudo ser más positivo ya que la atacante zurda del Barça cerró la manita con un certero disparo con su pierna natural. La aragonesa se llevó una de las grandes ovaciones de la tarde. El Barça ya aventaja en diez puntos al Real Madrid y tiene la liga más que encarada.

"Hay que seguir invirtiendo en la cantera"

Alexia Putellas fue escogida como la mejor jugadora del partido tras marcar un gran gol y ser la futbolista más participativa y creativa de su equipo. La capitana del Barça atendió los micrófonos de DZN tras el partido y valoró de manera positiva esta jornada: "Tenemos tres puntos más respecto al segundo clasificado y hoy hemos ganado a un buen rival. Creo que hemos jugado un buen partido pero siempre hay cosas a mejorar, en este caso la puntería".

Cuestionada sobre su gol, Alexia reconoció que mejorar su pierna derecha es una prioridad: "Siempre lo intento entrenar para ser más completa y tener más recursos para el equipo."

Alexia siempre aporta calidad y liderazgo / Gorka Urresola

La capitana habló con criterio cuando le preguntaron por el gran rendimiento que están ofreciendo jugadoras como Clara Serrajordi, Carla Julià y el resto de jóvenes futbolistas: "Se nota el gran trabajo que se realiza, la inversión debe seguir allí. Ya veis las jugadoras que salen. Tienen unas grandes condicioones y deben asentarse".

Sobre el retorno de Salma, Alexia se mostró feliz: "La echábamos de menos como al resto de lesionadas, Patri está volviendo y a Aitana aún le falta. A Salma le vendrá muy bien el gol"