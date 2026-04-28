Siete años del inicio de todo: el Barça, a un paso de otra final ante el Bayern

El fútbol, a veces, dibuja círculos perfectos. Y este domingo, el FC Barcelona tiene la oportunidad de cerrar uno de los más simbólicos de su historia.

Si supera al Bayern en el Spotify Camp Nou (16.30h), el conjunto azulgrana se clasificará para su séptima final de la Champions, la sexta consecutiva, consolidando una hegemonía que hace no tanto parecía impensable.

Y todo empezó, precisamente, contra el Bayern —en el que entonces jugaba Fridolina Rolfö, años después protagonista de la historia reciente del Barça—. Y en otro escenario muy distinto.

El origen: una tarde en el Mini

El 28 de abril de 2019, hace justamente siete años, el Miniestadi fue testigo del primer gran salto europeo del Barça. Aquel día, el equipo consiguió por primera vez el billete a una final de Champions. Y lo hizo con dos nombres propios.

El primero, Mariona Caldentey. Tiempo añadido de la primera parte. Instantes antes, un disparo de Melanie Leupolz se había estrellado en el palo y había rozado el empate de la eliminatoria. Penal. Durante toda la semana, Uri Casares, entrenador de porteras, le había insistido: había que cambiar el lanzamiento. A la derecha. Aunque no fuera su lado natural.

“Me pasó algo que no me había pasado nunca”, explica Uri en el libro ‘No nos digas que es imposible: el equipo que lo ha cambiado todo’ (Cúpula, 2025). “De los 17 penaltis que había visto de Laura Benkarth, en 16 se había lanzado a su izquierda y solo en uno a la derecha. Le dije a Mariona que si chutaba a su lado natural, sabiendo eso… no me lo perdonaría”.

Mariona respiró, esperó cinco segundos, tomó carrerilla… y ejecutó el plan. Gol. La portera del Bayern se lanzó al lado contrario.

El segundo nombre fue el de Sandra Paños. En el minuto 73, con todo en juego, firmó una parada decisiva bajo palos para evitar el empate de Jill Roord y sostener al equipo en el momento más delicado. El gol de Kheira Hamraoui en la ida completó una eliminatoria que ya forma parte de la memoria colectiva del barcelonismo.

Sandra Paños fue clave en las semifinales de la Champions ante el Bayern en 2019 / AFP

De aprender a dominar

Aquel día no fue solo una clasificación. También fue una despedida. El Miniestadi, el lugar que había visto crecer al equipo, bajaba el telón con una noche histórica: 12.765 espectadores, récord de asistencia, pese a coincidir con elecciones generales en España y apenas 24 horas después de que el primer equipo masculino celebrara la Liga. Un adiós a la altura de lo que estaba por venir.

Después del partido, ya con el estadio vacío, varias jugadoras regresaron al césped. Mariona Caldentey lo recuerda en el citado libro: “Hacía un año que Andrés Iniesta había dejado el Barça y se había hecho una foto sentado en el césped del Camp Nou, con el estadio vacío. Y nosotras, después del partido, la Patri, la Barbi, la Gemma y yo salimos a hacernos una igual, pero en el Mini. Fue muy especial”.

El Barça celebró en el Mini la clasificación para su primera final de la Champions de la historia (2019) / FCB

Siete años después, el escenario es otro. El Spotify Camp Nou, convertido en el gran fortín de las grandes citas europeas, se prepara para otra tarde decisiva. De aquel Miniestadi lleno en una despedida simbólica… a un estadio que hoy supera las 45.000 entradas vendidas y que ha normalizado lo que entonces parecía extraordinario. El salto no es solo deportivo. También es cultural.

Y todo cambió a partir de ahí. Semanas después, en Budapest, la dura derrota ante el Olympique Lyonnais Féminin (4-1) marcaría el inicio de todo: aquel 18 de mayo de 2019, sin saberlo, el Lyon vio nacer al mejor Barça de la historia