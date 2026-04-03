Millonada para el Barça con la Champions League

El Barça femenino no solo brilló sobre el césped ante el Real Madrid, donde volvió a demostrar que está en otra dimensión a nivel deportivo con una nueva goleada, sino también en los despachos. La clasificación para semifinales de la Champions League llegó acompañada de una azaña económica, y es que el club azulgrana ha superado ya el millón largo de euros en ingresos UEFA y, además, firmó una noche histórica en taquilla en el Camp Nou.

El partido de vuelta de cuartos de final reunió a 60.067 espectadores en un nuevo récord de asistencia al estadi desde la reapertura del Gol Nord en la conocida como fase 1C. Una cifra que supera ampliamente el anterior registro con el equipo masculino (56.612) y que permitió generar, según informó RAC1, más de dos millones de euros en ingresos por taquilla. Un impulso clave para una sección que sigue creciendo a todos los niveles.

En lo estrictamente deportivo, el recorrido europeo del equipo también tiene recompensa directa. El Barça ha asegurado ya un total de 1.455.000 euros en premios de la UEFA Women’s Champions League 2025-26, desglosados de la siguiente manera:

505.000 euros por disputar la fase liga

300.000 euros por cinco victorias

20.000 euros por un empate

180.000 euros por acabar líder

200.000 euros por alcanzar los cuartos de final

250.000 euros por clasificarse para semifinales

1.455.000 euros, el total ingresado

Un rendimiento que confirma el dominio del equipo en Europa, donde las azulgranas esperan quitarse la espina de la final perdida la temporada pasada ante el Arsenal. Para lograrlo, primero deberán superar al Bayern de Múnich en las semifinales de la máxima competición europea camino de Oslo el próximo 23 de mayo.

A nivel económico, a la cifra actual aún pueden añadirse nuevos bonus en función del desenlace del torneo. Si el Barça alcanza la final, sumará 300.000 euros adicionales, mientras que levantar el título elevaría el premio en otros 500.000 euros. Es decir, el club podría superar los dos millones de euros únicamente en ingresos deportivos procedentes de la UEFA.