México vuelve a sonreírle al Barça: triunfo para cerrar la pretemporada

En el corazón de Ciudad de México, a más de 2.000 metros de altitud, el Barça puso fin a su pretemporada con un triunfo trabajado (1-2) ante un Club América orgulloso y combativo. Fue un partido de contrastes: el cansancio azulgrana frente a la frescura local, la nostalgia de reencontrarse con Sandra Paños y Bruna Vilamala en la otra orilla, y la certeza de que la Liga ya asoma en el horizonte. Un gol de Pina, que nunca falla en México, y otro de Salma Paralluelo decidieron el choque antes del tanto del honor local.

Pere Romeu apostó de inicio por un once casi de gala. Solo repitieron respecto al último partido Cata Coll, Mapi León, Schertenleib, Graham Hansen y Brugts. Volvían Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Pina y Ewa Pajor, además del estreno como titular de Laia Aleixandri. El bloque invitaba al optimismo, pero el contexto fue implacable: calor, altitud y fatiga. El América, con piernas más frescas, salió a morder arriba, presionando la salida culé y castigando en los duelos individuales. En el 21' tuvo que entrar Serrajordi por Sydney por un golpe de calor. Lo hizo con ese dorsal, reservado para los más elegantes.

En ese arranque turbulento, la más peligrosa fue Bruna Vilamala, con la determinación de quien quería reivindicarse tras su salida del Barça este mismo verano. Sus ocasiones hicieron sufrir a la zaga azulgrana. Pero tras la pausa de hidratación, el Barça se ordenó, afinó las ideas y se volcó en campo rival. Paños detuvo un disparo de Pajor, pero nada pudo hacer en el 39’: una jugada colectiva iniciada por Aitana, adornada con un taconazo de Brugts y culminada por Pina, que ajustó al palo para abrir el marcador. La de Montcada volvió a sonreír en México, donde siempre marca.

Una marcha más

Tras el descanso, Romeu revolucionó el equipo con nueve cambios. Solo se mantuvieron Cata y la joven Serrajordi, que mostró temple. Entraron Paredes, Torrejón, Corrales, Patri, Vicky, Aïcha, Caño, Salma y Kika. El Barça ganó frescura y control. Llegaron las ocasiones: a Salma le anularon un gol legal por un fuera de juego inexistente, Kika estrelló un balón en el larguero y Corrales rozó el tanto con un zapatazo. Patri también probó desde la distancia, como tantas veces. El premio se resistía hasta el 71’, cuando Vicky López inventó una acción brillante por la derecha y filtró un pase que Salma definió con precisión: 0-2 y la mejor noticia, recuperar a la delantera aragonesa.

El América reaccionó de inmediato. Dos minutos después, Scarlett Camberos recortó distancias con un disparo cruzado tras asistencia de Irene Guerrero, que ya disputó el otro día el duelo de estrellas. El gol agitó el tramo final, aunque fue el Barça quien estuvo más cerca de mover de nuevo el marcador. Celia Segura, recién entrada, tuvo dos ocasiones claras para ampliar la ventaja, pero se quedó a centímetros del tercero.

El Barça resistió y cerró la gira con un triunfo que vale más que un resultado. Porque más allá del calor y la altitud, el equipo supo responder, competir y llega preparado a la cita que realmente importa: el inicio de la Liga