“Mentalidad ultra fuerte”: las imágenes inéditas del vestuario del Barça antes de la final

El FC Barcelona sigue reviviendo la tarde mágica del Spotify Camp Nou ante el Bayern. El club azulgrana publicó el ‘behind the scenes’ de la vuelta de semifinales de la Champions y el vídeo deja imágenes inéditas y muy potentes de una jornada que terminó con el Barça clasificado para su séptima final europea, la sexta consecutiva.

Desde el inicio se percibe la concentración absoluta de las jugadoras. En el trayecto en autobús desde la Ciutat Esportiva, cada una vive el momento a su manera. Cata Coll y Martine Fenger aparecen con los ojos cerrados y música; Claudia Pina graba con el móvil la llegada del autobús entre bengalas y bombos; Ewa Pajor mira por la ventana; Alexia Putellas permanece en silencio con gafas oscuras y Aitana Bonmatí y Ona Batlle se aíslan con auriculares. La tensión competitiva ya se respiraba desde mucho antes del pitido inicial.

Uno de los momentos más destacados del documental llega en el vestuario, antes de salir a calentar, con el discurso de Pere Romeu. El técnico, que explica la táctica ("desplazamientos directos y ahí tenemos que llegar, porque si nos permiten centros por delante, somos más peligrosas"), transmite calma, convencimiento y la sensación de que el equipo tenía muy claro el plan de partido: “Estoy 100% convencido de que llegamos exageradamente preparadas para el partido. En lo táctico, en lo emocional, en todo”.

Romeu insiste especialmente en la gestión emocional del encuentro y en la capacidad del equipo para controlar el ritmo si era necesario: “Si tenemos que dormir un pelín el partido y darnos muchos pases para tranquilizar el nerviosismo, tenemos capacidad para hacerlo”. Y termina apelando directamente a la mentalidad del grupo y a la conexión con la grada: “Hoy con nuestra gente vamos a celebrar goles para ellos y para ellas. Creed mucho. Mentalidad ultra fuerte y ultra positiva”.

El vídeo también muestra los últimos rituales antes de saltar al césped. Alexia repite hasta tres veces un “A por ellas”, mientras las jugadoras terminan de cambiarse. Aitana responde con un “A por la final” antes del grito colectivo: “Sortirem, lluitarem i pel Barça guanyarem”.

Pizarra al descanso

Ya en el descanso, con el 2-1 favorable tras los goles de Salma y Alexia, Romeu vuelve a tomar la palabra. Esta vez desde un enfoque mucho más táctico. El entrenador analiza los desajustes defensivos del Bayern y reorganiza movimientos para seguir encontrando superioridades interiores. "Tenemos situaciones en área muy claras. Dallmann no llega del todo a defender abajo. Tenemos o bien Ewa-Salma, o bien llegada de Ale. Pero tenemos clara superioridad ahí en el segundo palo. En juego interior, fijándonos un pelín aquí, Harder entre Irene y Ona es fusión de Caro. Línea de Caro-Ona-Ire-Mapi-Esmee. Tres en medio: Serra, Patri Ale. ¿Vale?". Una muestra más del detalle con el que el Barça había preparado la eliminatoria tras el empate de la ida en Múnich.

La segunda mitad deja también algunas de las imágenes más emocionales. El regreso de Aitana tras meses lesionada, la ovación del Camp Nou a Alexia en el momento del cambio o las lágrimas de Pajor al final del partido, agotada y emocionada sobre el césped mientras Esmee Brugts la abraza.

Y, sobre todo, una sensación constante: la de comunión total entre equipo y afición. El estadio continúa prácticamente lleno después del pitido final, las jugadoras hacen corrillo en el centro del campo y varias futbolistas destacan durante el vídeo el papel de la grada como “jugadora número 12”. Una noche histórica. Y también una noche vista desde dentro