La mentalidad imparable de Aitana: "Estoy perfeccionando mi disparo exterior"

El tercer Balón de Oro ya luce en casa de Aitana Bonmatí, pero la de Sant Pere de Ribes mantiene intacta la ambición. Adidas quiso celebrarlo regalándole unas botas doradas muy especiales: con el número 2025 en un pie y la inscripción “La mejor” en el otro. “Es un guiño muy bonito, me hizo mucha ilusión”, admite entre sonrisas.

La centrocampista también tiene en mente su próximo gran proyecto fuera del césped: “Estoy pendiente de que salga adelante un museo en Sant Pere de Ribes. Quiero compartir mi historia, los obstáculos, los momentos difíciles y, evidentemente, los éxitos”.

Su mentalidad explica su éxito. Hace dos años, tras ganar su primer Balón de Oro, confesó que su objetivo individual era mejorar el disparo con la zurda. Hace un año, después del segundo, reveló que estaba trabajando el disparo exterior. Ahora dice que sigue obsesionada con perfeccionar su relación con el gol: “Sigo con el chut exterior. A veces se me hace de noche delante de portería. En lugar de chutar rápido, me entretengo. Miro los vídeos y digo: aquí podía haber chutado antes. Es algo que quiero perfeccionar, además de seguir trabajando el disparo con la derecha, aunque últimamente he hecho dos goles así”. Una mentalidad unstoppable, imparable, como ella misma dice, que la impulsa a superarse siempre.

Las zapatillas especiales de Adidas para Aitana Bonmatí / Maria Tikas

Más allá del glamour de París, Aitana asegura que vive estos galardones con naturalidad. “Alegría, sí. Euforia no. A veces parece lo normal, pero detrás hay mucho sacrificio, sufrimiento y esfuerzo. Así que diría que no siento euforia, sino alegría, orgullo, satisfacción y agradecimiento. Y, evidentemente, responsabilidad. Pero aunque no ganara ninguno, la responsabilidad la tendría igualmente. Más allá de lo que hacemos en el campo, tenemos una voz importante que llega a muchos hogares y ahora mucha gente se refleja en nosotros”