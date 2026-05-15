La mejor Salma llega a las finales: "La confianza de todos ha sido máxima"

Durante mucho tiempo, el gran reto de Salma Paralluelo no fue marcar, asistir o decidir partidos. Fue, simplemente, poder tener continuidad. Entre lesiones, molestias y procesos específicos de readaptación, la atacante del Barça ha vivido las dos últimas temporadas entre frenazos obligados y regresos progresivos. Ahora, justo cuando llegan los partidos que lo deciden todo, vuelve a aparecer una Salma reconocible: desequilibrante, decisiva y cada vez más importante.

La zaragozana tuvo que detenerse la pasada temporada para realizar un trabajo específico después de una exigente acumulación de esfuerzos, especialmente tras los Juegos Olímpicos. Este curso volvió a sufrir otro golpe tras lesionarse con la selección a finales de octubre, una ausencia que la mantuvo dos meses y medio lejos de los terrenos de juego. Desde entonces, el proceso fue gradual: recuperar ritmo, sensaciones y confianza. Y lo ha conseguido a tiempo.

Su gran actuación en la vuelta de las semifinales de Champions ante el Bayern en el Spotify Camp Nou terminó de confirmarlo. Pere Romeu apostó por ella como titular en una noche decisiva y Salma respondió con un gol, una asistencia y un papel determinante que le valió el MVP del encuentro. Aunque ella evita hablar de un punto de inflexión concreto. "No creo. Llevo toda la temporada trabajando", explicó durante el media day organizado por el Barça. "Claramente quieres jugar buenos partidos y más unas semifinales de Champions y en el Camp Nou. Fue un partido que disfruté mucho y me gustó poder ayudar al equipo y pasar a esa final".

La clave de su buen momento

La zaragozana también reconoció sentirse en un buen momento físico y futbolístico. "Estoy muy bien. Llevo esta temporada que he tenido que enganchar esta lesión, pero también he podido salir fuerte y ayudar al equipo, que es lo que más quería, meterme rápido con el ritmo del equipo y estoy contenta de poder rendir y sumar buenos minutos", explicó.

Y si hubo algo que quiso destacar especialmente fue el apoyo recibido durante los meses más complicados. "Todo el equipo me ha apoyado muchísimo en momentos duros, momentos de lesión y momentos en los que quizás no he podido estar mucho en el campo", aseguró. Una ayuda que considera fundamental en procesos así: "La confianza de todos ha sido máxima y esto ayuda. Es un grupo de personas y profesionales espectacular y para mí eso es una gozada y una suerte porque te ayuda a seguir en esa buena línea".

Todo ello llega justo cuando aparecen también preguntas sobre su futuro. Salma termina contrato el próximo 30 de junio y su situación sigue siendo una incógnita. Pero ahora mismo su foco está en otro lugar. Con dos finales por delante, su prioridad es clara: "Intento centrarme en el fútbol, en el campo, en el presente. Tenemos dos finales e intentas estar el mayor tiempo posible en lo que realmente importa"