El mejor regalo antes de los 19: gol, MVP y exhibición de Carla Julià

Carla Julià (Barcelona, 14 de diciembre de 2006), eligió el mejor escenario para presentarse del todo. Ante el Badalona, su exequipo, firmó una actuación brillante que tuvo premio doble: su primer gol con el primer equipo del Barça y el MVP del partido. El 1-5 final cerró el año liguero, pero el derbi dejó algo más importante para el futuro inmediato: la confirmación de una futbolista con talento, personalidad y una madurez impropia en las vísperas de su 19º cumpleaños, un regalo adelantado en forma de exhibición.

Fue la más activa del Barça en ataque desde el primer minuto. Atrevimiento, criterio y una naturalidad que sorprendió incluso en un contexto de máxima exigencia. Ganó siete duelos, se ofreció de manera constante y dejó detalles de mucha calidad, como una ruleta en la frontal para salir de la presión de tres rivales o varios centros medidos que encontraron rematadora. De sus botas nació, además, el golazo de Pina, con un pase limpio y preciso a Mapi que hizo la asistencia. Carla no solo apareció en la foto del gol: construyó fútbol durante todo el partido.

Se atrevió también con el disparo, probando desde fuera del área hasta que encontró el premio definitivo. El tercer gol del Barça fue suyo, llegando desde atrás para rematar de cabeza y sentenciar el derbi. Un tanto que tuvo suspense. La colegiada revisó durante varios minutos un posible fuera de juego previo de Aïcha mientras Carla, nerviosa, repetía para sus adentros un deseo simple: “que no me lo anulen”. El gol subió al marcador y la celebración fue tan intensa como liberadora. Se fundió en un abrazo sentido con Serrajordi, otra de las jóvenes que simbolizan el presente y el futuro, y Kika la levantó del suelo.

Un sueño

Este gol llega justo antes de una fecha especial: este domingo cumple 19 años. Un cumpleaños distinto, ya integrada en la dinámica del primer equipo. Debutó el pasado 9 de noviembre ante el Deportivo, entrando por Ona Batlle, y desde entonces ha sumado cinco partidos, con minutos de calidad y dos titularidades consecutivas en Liga F, ante Tenerife y Badalona. Las lesiones y la necesidad de rotar han acelerado los tiempos, pero ella ha respondido con naturalidad.

Carla Julià marcó ante el Badalona su primer gol con el primer equipo del Barça / FCB

Su historia explica en parte esa personalidad. Formada durante siete años en la cantera del Espanyol, pasó por la Damm y por el Levante Las Planas antes de llegar al filial del Badalona, con el que incluso debutó en Liga F. El Barça la fichó el pasado 2 de agosto como una apuesta de futuro para el filial, pero las salidas de Jana y, sobre todo, de Lucía Corrales precipitaron su salto al primer equipo, con el dorsal 43.

Apuesta

Pere Romeu lo tuvo claro desde el principio. Aunque llegaba con un perfil claramente ofensivo, el técnico la visualizó como lateral, consciente de que había margen de mejora en el apartado defensivo. “Tiene nivel, dará de qué hablar y se ajusta a las necesidades que podemos tener”, explicó entonces. Un mes después, Carla Julià ya no es solo una promesa.

En un Barça con plantilla corta, calendario exigente y muchas bajas, la irrupción de las jóvenes es la gran noticia. Vicky López, Sydney, Serrajordi, Aïcha, Fenger o Ainoa Gómez ya no son proyectos lejanos, sino soluciones reales. Y entre todas ellas, Carla Julià empieza a reclamar su espacio. En Palamós no solo marcó su primer gol: dio un paso firme hacia algo más grande