La mejor Alexia se cita con los 500 en el Camp Nou

En semanas como esta es cuando se mide de verdad la jerarquía. Y Alexia Putellas volvió a demostrar por qué es la gran referencia del Barça. En dos clásicos en apenas cuatro días, la capitana marcó diferencias una vez más. En el primero, en Champions, fue elegida MVP: gol de penalti, asistencia a Pajor y una actuación total. En el segundo, en Liga, volvió a ser la jugadora que más peligro generó, la que más veces encontró ventajas y la que terminó de romper el partido con el gol de la tranquilidad.

Pero reducirlo a números sería quedarse corto. Aunque también impresionan: cinco goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos. Alexia no solo produce, sino que ordena, interpreta y acelera cuando el equipo lo necesita. Decide cuándo pausar y cuándo atacar. En Valdebebas, incluso en un contexto menos brillante colectivamente, volvió a ser el faro. Siempre bien perfilada, siempre leyendo y ofreciendo lo que pedía cada jugada. Su influencia va mucho más allá del último pase o del remate.

Su temporada, además, tiene un valor añadido. Cuando el Barça ha tenido bajas importantes —primero Patri Guijarro y Ewa Pajor, después también Aitana Bonmatí—, ha sido ella quien ha sostenido el nivel competitivo. La que ha asumido la responsabilidad en los momentos de duda, la que ha evitado cualquier caída. No es solo liderazgo desde el discurso, es liderazgo desde el juego. Desde la presencia constante. Desde la capacidad de aparecer siempre cuando el equipo la necesita.

Y es que Alexia es mucho más que una futbolista. Es emblema, icono, historia viva del Barça. La primera en todo. La que ha abierto caminos y ha definido una era. Su renovación sigue pendiente, pero nadie en el vestuario, ni en la afición, ni en ningún sitio imagina al Barça sin ella. Ni a ella lejos del Barça. Porque su historia y la del club son inseparables. Lo dijo ayer Graham: "Ojalá se quede muchos años".

Con sus dos goles en los clásicos, Alexia, que es la máxima goleadora de los clásicos, con catorce tantos, alcanza ya los 229 con el Barça. Está a solo tres de igualar a César Rodríguez (232) como segunda máxima goleadora histórica del club. Por delante, únicamente Leo Messi, en otra dimensión (672). Pero incluso esa distancia ya no define a Alexia. Porque su legado no se mide solo en cifras, sino en momentos. En apariciones. En noches grandes como estas.

Regreso especial

El Di Stéfano dejó otra marca simbólica: su partido 499 con el Barça. El siguiente será especial. El 500 llegará este jueves, en el Spotify Camp Nou, en el regreso del equipo al estadio y en una noche con aroma de gran cita europea, a pesar de que los cuartos están más que encarrilados contra el Real Madrid. Un escenario que también forma parte de su historia… y al que vuelve con una espina pendiente.

Porque Alexia no pudo despedirse del antiguo Camp Nou sobre el césped. Su último recuerdo allí quedó interrumpido por la lesión de cruzado en 2022 y, aunque volvió en una convocatoria antes de las semifinales de 2023 contra el Chelsea, no llegó a jugar. Por eso, este regreso tiene algo de justicia poética: la oportunidad de volver a sentirse protagonista en el estadio, de reencontrarse con su gente y de cerrar, ahora sí, un capítulo que quedó incompleto. Habrá homenaje con camiseta conmemorativa y un contexto perfecto para otra noche grande