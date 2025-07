La "mejor Alexia" y el broche de oro a una gran temporada

Alexia Putellas cierra la temporada con una frase que lo resume todo: “Estoy siendo la mejor Alexia”. Y no es retórica. Con 49 goles y asistencias entre club y selección (28 tantos y 21 pases de gol), supera los números que la llevaron a conquistar su primer Balón de Oro en 2021. Ha sido la líder del Barça campeón de Liga, Copa y Supercopa, y también el corazón de la España subcampeona de Europa.

En la Eurocopa, sus cifras son apabullantes: tres goles, cuatro asistencias, 19 ocasiones generadas (récord histórico) y un impacto directo en el 40% de los tantos de La Roja. Fue la jugadora más presionada por sus rivales (307) y, aun así, la que mejor precisión de pase bajo presión mantuvo (87%). El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA le otorgó dos MVPs, ante Portugal y Bélgica, y la incluyó en el once ideal del torneo junto a sus compañeras Patri Guijarro, Irene Paredes y Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora del campeonato.

Esther y Alexia, las dos jugadoras con más opciones de llevarse el Pichichi de la Eurocopa Femenina 2025 / Associated Press/LaPresse

Desde dentro, valoran su compromiso: “Como capitana, ha estado en todo. Siempre ha tenido un sí”, aseguran desde la Federación. Y pese a la dura derrota en la final, sus compañeras no entendieron su sustitución en el minuto 70: “Fue injusta. Estaba doblemente marcada y ayudaba en defensa. El centro del campo funcionaba y nos lideraba”, apuntan desde el vestuario. Pina lo explicaba así en una entrevista en El País: “Cuando necesito algo, le digo: ‘Ale, ven’. Siempre me da soluciones cuando no estoy fina”. Y es que dicen sus compañeras, que aunque no esté jugando un partido brillante, "impone a los rivales, nos hace mejores a nosotras y es capaz de invertarse algo para resolver las cosas".

Alexia no olvida de dónde viene. Tras superar una lesión devastadora, reflexionaba en El Mundo: “Aprendí a crecer desde momentos malos, de depresión máxima… y seguir siendo yo, no dejando que eso me pudiera influir”. Su resurgir ha sido un ejemplo de resiliencia. La temporada pasada tuvo un protagonismo irregular, pero este curso ha vuelto a dominar los partidos, a decidir con balón y sin él, a liderar como solo ella sabe hacerlo. Y tras caer en la tanda de penaltis en la final, fue la voz del equipo: “Nos levantaremos más fuertes. Volveremos”. Consciente del impacto de sus palabras, siempre piensa en plural. No habla de ella, habla del grupo. Y por eso todas la siguen.

Impacto global

Ahora, se toma un merecido descanso antes de arrancar la pretemporada con el Barça. Lo ha hecho viajando a México para inaugurar una nueva sede de su Fundación Eleven, que promueve el fútbol y la educación emocional para niñas de entre 6 y 16 años en comunidades vulnerables. Tras Mollet e Itagüí (Colombia), esta tercera sede en México amplía el impacto de un proyecto con impacto global, como su figura. Y no se detiene: en 2026 abrirá una academia en República Dominicana.

Porque Alexia es mucho más que una futbolista. Es referente, es legado, es impulso. Y en esta temporada, además, ha sido su mejor versión. Lo dice ella. Y si lo dice ella, que nunca presume, que siempre pone al equipo por delante, es porque de verdad lo ha sentido. Y no hay elogio más auténtico que el que nace de una misma