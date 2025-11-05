Martine Fenger, un debut que invita a mirar al futuro

El partido del Barça ante la Real Sociedad no solo dejó malas sensaciones. También trajo una buena noticia: el debut de Martine Fenger, de 19 años. Con las bajas de Salma Paralluelo y Kika Nazareth tras el parón de selecciones, Pere Romeu recurrió al filial para reforzar la delantera y convocó a Fenger, máxima goleadora de la Segunda División, y a Anna Quer, de 17 años y campeona del mundo sub-17. Su idea inicial era darles minutos si el partido estaba encarrilado, pero la necesidad obligó a otro plan: Fenger entró para intentar rescatar el empate.

La delantera noruega llegó a La Masia hace dos veranos y está viviendo su mejor momento desde su llegada. Tras dos temporadas marcadas por lesiones que frenaron su progresión, este curso se ha consolidado en el filial de Óscar Belis y es pichichi de la Primera RFEF con seis goles en cinco partidos. Cifras que reflejan confianza, madurez y una lectura del área cada vez más fina.

Su entrada al partido no pasó desapercibida. Entró en el 85’ y, en el añadido, rozó el gol del empate: peinó un cabezazo de Irene Paredes que la colegiada anuló por un fuera de juego muy ajustado. Fue una acción breve, pero suficiente para mostrar algo importante: olfato. Sabe dónde estar y cómo atacar el espacio. Eso no se enseña, se tiene.

Martine Fenger suma seis goles en cinco partidos con el filial del Barça / FCB

Aunque Ewa Pajor está cerca de volver y Kika también avanza en su recuperación, la realidad de la plantilla mantiene abiertas oportunidades. Si Fenger es capaz de adaptarse a los ritmos y exigencias del primer equipo, su perfil de delantera —fuerte, vertical y con instinto— puede tener recorrido esta misma temporada.

Ella lo sabe. Y quiere dar, por fin, el paso adelante que las lesiones le habían negado. El debut fue apenas un suspiro, pero puede haber sido el primero de muchos. El primero que sí cuenta